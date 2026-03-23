Bir ülke daha ABD'ye kazan kaldırdı, savaş için hazırlıklara başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın açık açık 'Bir sonraki hedef' diyerek tehdit ettiği ağır ambargo altındaki Küba, olası saldırıya karşı askeri hazırlık yapmaya başladı. Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ''masaya oturmak için her türlü diyaloğa hazır'' olduklarını da söyleyerek, ABD Başkanı Trump'a mesajını verdi.

ABD ambargosu nedeniyle 3 aydır petrol sıkıntısı çeken ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açık açık tehditler savurduğu Küba, savaş hazırlığına geçti. NBC News'e konuşan Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD için "kesinlikle" bir tehdit oluşturmadıklarını belirterek, bu nedenle ada ülkesine uygulanan ambargonun ve askeri tehditlerin hiçbir haklı gerekçesinin bulunmadığını söyledi.

"SALDIRI İHTİMALİNE KARŞI HAZIRLIKLARIMIZ SÜRÜYOR"

ABD'den gelebilecek askeri saldırı olasılığına değinen Fernandez de Cossio, şunları ifade etti:

"Silahlı kuvvetlerimiz her zaman hazırlıklıdır. Nitekim bugünlerde de olası bir askeri saldırı ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürüyorlar. Ülkemiz, bir askeri saldırı karşısında ulus olarak topyekun seferber olmaya her zaman hazırdır.

"BUNA HAZIRLANMAZSAK SAFLIK ETMİŞ OLURUZ"

Doğrusunu söylemek gerekirse, bunu her zaman çok uzak bir ihtimal olarak görüyoruz. Gerçekleşmesini muhtemel bulmuyoruz ancak buna hazırlanmazsak saflık etmiş oluruz."

ABD'YE DİYALOG ÇAĞRISI

Fernandez de Cossio, Küba'nın barışçıl bir ülke ve ABD ile masaya oturmak için her türlü diyaloğa hazır olduğunu dile getirdi.

ABD ambargosunun yol açtığı sıkıntılara değinen Fernandez de Cossio, "Bu çok ciddi bir durum ve mevcut koşullarla başa çıkabilmek için mümkün olan en aktif şekilde hareket ediyoruz. Bu ambargonun sonsuza dek sürmeyeceğini ve kalıcı olmayacağını umuyoruz." diye konuştu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, ada ülkesinin yaklaşık 3 aydır dışarıdan petrol alamadığını belirterek, elektrik sisteminin şu anda yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını söylemişti.

ABD'NİN KÜBA'YA PETROL ENGELİ

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu. Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.