Katil İsrail askerleri, babayı itirafa zorlamak için Gazze’de bebeğe işkence yaptı

Katil İsrail askerleri, babayı itirafa zorlamak için Gazze’de bebeğe işkence yaptı

Katil İsrail askerlerinin Gazze’nin orta kesiminde 1 yaşındaki bebeğe, babasını sorgu sırasında itirafa zorlamak amacıyla işkence yaptığı bildirildi.

Filistin televizyonunun gazeteci Usame el-Kahlut'tan aktardığı habere göre, adı "Karim" olan bebek ve bebeğin babası Usame Ebu Nassar, oğluyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıktığı sırada Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı yakınlarında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kaldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, babayı ve oğlunu askeri kontrol noktasına götürdü ve ikisini de soyarak sorguya aldı. Askerler, babanın gözü önünde bebeğin bacağında sigara söndürdü, vücuduna sivri cisimlerle zarar verdi ve bacağına çivi batırdı.

Gazetecinin yayınladığı görüntülerde, çocuğun maruz kaldığı istismar sonucu oluşan yaralanmalar yer aldı.

Bebeğin, yaklaşık 10 saat sonra serbest bırakıldığı ve El-Megazi’de Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla ailesine teslim edildiği, babanın ise İsrail’in elinde tutulduğu bildirildi.

Bebeğe hastanede yapılan muayene raporunda, bacağında sigara yanıklarına ve çivi nedeniyle oluşan delinme yaralarına rastlandığı ifade edildi.

Ailenin, babanın serbest bırakılması ve tedavisinin sürdürülebilmesi için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunduğu aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sadettin Saran'ın planı belli oldu! Ali Koç ve Aziz Yıldırım sürprizi
Sadettin Saran'ın planı belli oldu! Ali Koç ve Aziz Yıldırım sürprizi
ABD'den tüm dünyadaki vatandaşlarına "yüksek teyakkuz" çağrısı
ABD'den tüm dünyadaki vatandaşlarına "yüksek teyakkuz" çağrısı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Vahap Canbay'ın ifadesi bomba
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Vahap Canbay'ın ifadesi bomba
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan zanlılardan 41'i tutuklandı
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan zanlılardan 41'i tutuklandı
İsrail'de Demir Kubbe skandalı! Meğer İsrailli asker üç kuruşa İran'a satmış
İsrail'de Demir Kubbe skandalı! Meğer İsrailli asker üç kuruşa İran'a satmış
Gürsel Tekin'in göndermesi CHP kulislerini karıştıracak: ''Baklava kutuları tehlikelidir''
Gürsel Tekin'in göndermesi CHP kulislerini karıştıracak: ''Baklava kutuları tehlikelidir''
Anadolu ortadan ikiye ayrılacak büyük deprem riski! Uzmanlar son verileri duyurdu
Anadolu ortadan ikiye ayrılacak büyük deprem riski! Uzmanlar son verileri duyurdu
İnan Güney hakkında iddianame hazırlandı! 35 yıl hapis cezası istedi
İnan Güney hakkında iddianame hazırlandı! 35 yıl hapis cezası istedi
ABD Başkanı Trump'ın son dakika 'erteleme' kararı petrol fiyatını düşürdü! Altın yeniden coştu
ABD Başkanı Trump'ın son dakika 'erteleme' kararı petrol fiyatını düşürdü! Altın yeniden coştu
BAE: İran’dan atılan 7 balistik füze ve 16 İHA’ya müdahale ettik
BAE: İran’dan atılan 7 balistik füze ve 16 İHA’ya müdahale ettik
Bir ülke daha ABD'ye kazan kaldırdı, savaş için hazırlıklara başladı
Bir ülke daha ABD'ye kazan kaldırdı, savaş için hazırlıklara başladı
Bir ülke daha ABD'ye kazan kaldırdı, savaş için hazırlıklara başladı
Bir ülke daha ABD'ye kazan kaldırdı, savaş için hazırlıklara başladı