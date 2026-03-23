İsrail'de Demir Kubbe skandalı! Meğer İsrailli asker üç kuruşa İran'a satmış

İsrail’in en kritik hava savunma sistemi Demir Kubbe’de görevli bir askerin, gizli bilgileri İran’a sızdırdığı iddiası ülkeyi sarsarken, güvenlikte “içerden tehdit” tartışmasını yeniden alevlendirdi. Bilgileri 275 dolara İran'a sattığı iddia edilen 26 yaşındaki Raz Cohen adlı asker için ise iddianame hazırlandı.

İsrail’de 28 Şubat’tan bu yana gerilim ve belirsizlik hâkim. Bunun en büyük nedeni ise İran’ın etkili misilleme saldırıları oldu. Yıllar boyunca İsrail’in güvenlik stratejisinin merkezinde yer alan ve “Demir Kubbe” ile simgelenen hava savunma sistemi, son gelişmelerle birlikte ciddi şekilde tartışılmaya başlandı.

İSRAİL MEDYASINDA SKANDAL İDDİASI

Son dönemde ise İsrail medyasında yeni bir skandal yayınlandı. İsrail merkezli “Maariv” gazetesinin haberine göre, Demir Kubbe sistemlerinde görevli bir asker, İran'a bilgi sattı.

275 DOLAR KARŞILIĞINDA SATTI

Buna göre İranlı ajan, Ophelia adıyla Telegram üzerinden İsrailli Raz Cohen adlı askerle temas kurdu. 2025'te kurulan bu ilk temasta Cohen'e para teklif edildi. 26 yaşındaki yedek asker Raz Cohen'in açık isim bilgileri verilen haberde, sisteme bağlı bataryaların konumları, fırlatma süreçleri ve askeri üslerin koordinatları dahil hassas bilgileri birkaç yüz dolar karşılığında İranlı bir ajana sattığı iddia edildi.

Cohen, bu istekleri yerine getirerek 145 dolar ve 130 dolar olmak üzere iki kez ödeme aldı.

TELEFONUNDAN KRİTİK GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Cohen’in, cep telefonunda “Demir Kubbe” adlı bir klasörde 27 fotoğraf ve video bulunduğu, bu görselleri İranlı ajana gönderdiği, bu görüntülerde fırlatma süreçleri, atış hızı ve mühimmat yükleme işlemlerinin yer aldığı tespit edildi. Habere göre İranlı ajan, daha sonra Cohen’den üst düzey yetkililere yakın kişilerin, siyasetçilerin, askerlerin ve pilotların isimlerini, mali sorunları olan, uyuşturucu kullanan veya suç işlemeye yatkın kişilerin bilgilerini istedi. Ajan, her bir isim için yaklaşık 10 bin dolar teklif etti.

COHEN HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Cohen hakkında iddianame hazırlandığı belirtilen haberde, söz konusu asker hakkında düşmana savaş sırasında yardım etmek, devlet güvenliğini tehlikeye atmak amacıyla bilgi aktarmak ve İran’a fayda sağlayabilecek bilgi paylaşımı gibi suçlamalar yöneltildi.