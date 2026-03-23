Torreira'dan Uruguay Milli Takımı itirafı

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira Uruguay Milli Takımı'nda yer almadığı için kötü hissettiğini vurgulayarak "Milli takımda olmamak beni gerçekten çok kötü hissettiriyor." dedi.

Galatasaray'ın Uruguaylı orta alan oyuncusu Lucas Torreira, Uruguay basınından Ovacion'a konuşarak çarpıcı açıklamalara imza attı.

Fernando Muslera sayesinde Galatasaray'a transfer olduğunu vurgulayan deneyimli orta alan oyuncusu ayrıca Uruguay Milli Takımı'na alınmadığı üzüntü duyduğunu belirtti. Torreira şunları söyledi;

"Gerçekçi olmaya çalışıyorum ama Dünya Kupası çok yakın. 35 kişilik listede bile olmamak ya hocanın beni beğenmediği ya da daha iyi oyuncular olduğunu düşündüğü anlamına geliyor. Bu anlaşılabilir ama beni çok etkiliyor. Milli takımda olmamak beni gerçekten çok kötü hissettiriyor.

Tüm vaktimi beni nihayetinde üzen bir şey için endişelenerek geçiremem çünkü milli takımda olmamak beni gerçekten etkiliyor. Takım arkadaşlarımdan veya teknik direktörden kötü söz etmiyorum çünkü Dünya Kupası yaklaşıyor ve eminim ki o, vizyonunu sahada uygulayabilecek en iyi oyuncuları getirmek isteyecektir.

Kendi yoluma odaklanmaya, takımıma yardımcı olmaya devam etmeliyim ve aklımı kaybetmek istemiyorum çünkü yaşadığım anın, Galatasaray'ın, takım arkadaşlarımın ve oynadığım her müsabakanın tadını çıkarmam gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16 takım arasında yer almak küçümsenecek bir başarı değil.

MUSLERA'YA HER ZAMAN MİNNETTAR OLACAĞIM

Muslera'ya her zaman minnettar olacağım. Onun bir telefonuyla hayatım değişti. Neredeyse dört yıldır buradayım ve Galatasaray'a aşık oldum. Bu formayı giymek benim için inanılmaz bir duygu. Gerçekten bu kulüp için yaşıyorum ve oynuyorum.

Bana gurur duyduğunu söyledi. Ondan çok şey öğrendim. Sadece harika bir kaleci değil, benim için bir baba gibiydi.

BURAYA AŞIK OLDUM

Neredeyse dört yıldır bu kulüpteyim ve buraya aşık oldum. Galatasaray formasını her giydiğimde, gerçekten de en harika şey bu. Bunu övünmek için söylemiyorum çünkü böyle şeyleri yapmayı sevmem, ama bu kulüp için oynamayı seviyorum, onlar için oynuyorum ve kendimi sergileyip başkasının gelip beni satın almasını düşünmüyorum. Bu kurum için yaşıyorum ve nefes alıyorum ve en çok istediğim şey harika anlar yaşamak, şampiyonluklar kazanmaya devam etmek ve bu formayı giymenin tadını çıkarmak."