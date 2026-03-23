ABD'den tüm dünyadaki vatandaşlarına "yüksek teyakkuz" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran ile karşılıklı saldırıların şiddetlenmesi üzerine dünya genelindeki vatandaşları için "yüksek teyakkuz" ilan etti; diplomatik misyonlara yönelik tehditler ve hava sahası kısıtlamaları konusunda kritik bir uyarı yayımladı. Washington’dan tüm dünyadaki vatandaşlarına "hedef olma" ve "seyahat aksaması" uyarısı geldi.

ABD ile İran arasında karşılıklı askeri operasyonların şiddetlenmesi üzerine Washington yönetimi, dünya genelindeki vatandaşları için "yüksek teyakkuz" durumu ilan etti. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi bildiride, seyahat güvenliğinden diplomatik temsilciliklere yönelik tehditlere kadar bir dizi kritik uyarı yer aldı.

BÖLGESEL ÇATIŞMALARIN KÜRESEL YANSIMALARI

Bakanlık tarafından yapılan yeni açıklamada, Orta Doğu’da süregelen askeri hareketliliğin küresel çapta bir güvenlik riskine dönüştüğü vurgulandı. Halihazırda bazı ABD diplomatik misyonlarının hedef alındığı bilgisine yer verilen metinde, İran bağlantılı grupların dünya genelinde Amerikalılarla ve ABD kurumlarıyla ilişkili noktaları hedef alma potansiyelinin bulunduğu ifade edildi.



Güvenlik uyarılarının merkezinde yer alan noktalar şunlar:

SEYAHAT AKSAMALARI: Gerilim nedeniyle hava sahasının dönem dönem kapatılabileceği ve bunun uluslararası seyahatlerde ciddi aksamalara yol açabileceği belirtildi.

DİPLOMATİK GÜVENLİK: ABD’nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik saldırı girişimlerinin sürdüğü teyit edildi.

VATANDAŞLARA TAVSİYE: Yurt dışındaki ABD vatandaşlarının, bulundukları bölgelerdeki en yakın büyükelçilik veya konsolosluk tarafından yayımlanan güncel güvenlik duyurularını anlık olarak takip etmeleri istendi.



OPERASYONLARIN ARKA PLANI VE KAYIPLAR

Söz konusu güvenlik alarmı, 28 Şubat’ta başlayan ve bölge dengelerini sarsan askeri operasyonların ardından geldi. İsrail ve ABD, Tahran ve Washington yönetimleri arasındaki müzakerelerin devam ettiği bir süreçte İran’a yönelik kapsamlı bir askeri saldırı başlattı.

Bu operasyonlara İran’ın tepkisi gecikmedi. Tahran yönetimi, İsrail’in yanı sıra ABD üslerine ev sahipliği yapan şu ülkelerdeki stratejik hedefleri vurdu:

Katar

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

Bahreyn

Çatışmaların en kritik sonucu ise İran’ın yönetim kademesinde yaşandı. ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda İran lideri Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin hayatını kaybettiği bildirildi.