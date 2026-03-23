HABER /  DÜNYA

Putin'den Kuzey Kore lideri Kim'e tebrik mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u, ülkenin en üst politika belirleme organı olan Devlet İşleri Komisyonunun başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Kim'in Kuzey Kore Devlet İşleri Komisyonu Başkanlığına yeniden seçilmesi nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

Putin, Kim'i en içten dileklerle tebrik ettiğini belirterek, Rusya'nın, iki ülkenin dostane ve müttefik bağlarının güçlendirilmesine Kim'in yaptığı kişisel katkıyı takdir ettiğini vurguladı.

Rus lider, "Elbette, Moskova ile Pyongyang arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı daha da geliştirmek için yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu, şüphesiz halklarımızın temel çıkarlarına hizmet etmektedir." ifadesini kullandı.

Kim, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisinin (YHM) 15. döneminin ilk oturumunda, üçüncü kez Devlet İşleri Komisyonunun başkanlığına getirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıç çatma soruşturmasında ihraç edilen komutan döndü birinci dönemedi
Kılıç çatma soruşturmasında ihraç edilen komutan döndü birinci dönemedi
İsrail'in 20 günün ardından kısıtlı şekilde açtığı Refah'tan 28 Filistinli Gazze'ye döndü
İsrail'in 20 günün ardından kısıtlı şekilde açtığı Refah'tan 28 Filistinli Gazze'ye döndü
MEB duyurdu! Yarın tüm okulların ilk dersi "finansal okuryazarlık" olacak
MEB duyurdu! Yarın tüm okulların ilk dersi "finansal okuryazarlık" olacak
İran Ordusu Sözcüsü: Sizler bu savaşı Hollywood filmleriyle karıştırdınız
İran Ordusu Sözcüsü: Sizler bu savaşı Hollywood filmleriyle karıştırdınız
FIFA'dan Adana Demirspor'a puan silme cezası
FIFA'dan Adana Demirspor'a puan silme cezası
Özgür Özel’in Bakan Gürlek hamlesindeki kirli ilişkiler ağı bir bir ortaya döküldü! PKK/KCK ve FETÖ ile...
Özgür Özel’in Bakan Gürlek hamlesindeki kirli ilişkiler ağı bir bir ortaya döküldü! PKK/KCK ve FETÖ ile...
İran'dan yeni tehdit: Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
İran'dan yeni tehdit: Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
Katar'da 3 şehidimizin naaşı yere kondu! Tabuta koymama sebepleri bakın ne
Katar'da 3 şehidimizin naaşı yere kondu! Tabuta koymama sebepleri bakın ne
MOSSAD'ın planı suya düştü! Trump'ın Kürtler çıkışına Hakan Fidan'dan ayar
MOSSAD'ın planı suya düştü! Trump'ın Kürtler çıkışına Hakan Fidan'dan ayar
Dönüş tarihi belli oldu! Galatasaray'da Osimhen hareketliliği
Dönüş tarihi belli oldu! Galatasaray'da Osimhen hareketliliği
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde flaş gelişme!
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde flaş gelişme!
MOSSAD Trump'ı fena kandırmış! Üstelik CIA uyarmış ABD medyasının ifşası
MOSSAD Trump'ı fena kandırmış! Üstelik CIA uyarmış ABD medyasının ifşası