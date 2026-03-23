Trump'ın kararının ardından İsrail, Tahran'a hava saldırısı başlattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırı planını 5 günlüğüne ertelediğini açıklamasının ardından, İsrail ordusu Tahran'a yeni bir hava saldırısı başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'a yeni dalga hava saldırısı başlatıldığı bildirildi.

Saldırının, Trump'ın, İran'ın enerji altyapısına saldırıları 5 günlüğüne ertelediğini açıklamasından kısa süre sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.

Trump, ABD'nin Tahran yönetimiyle son iki gündür "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yürüttüklerini belirtmişti.

