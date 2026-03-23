Sürücüler şokta! Dikiz aynasına asılan o koku 2.719 TL ceza getiriyor!
Karayolları Trafik Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca, araçların güvenli sürüşü riske atacak şekilde donatılması yasak kapsamındadır. Bu kural çerçevesinde; sürücünün görüş açısını daraltan, yolu görmesini engelleyen veya direksiyon başındaki dikkatini dağıtabilecek her türlü aksesuar "güvenlik ihlali" olarak değerlendiriliyor. Özellikle dikiz aynasına asılan kokular ve süs eşyaları, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle denetimlerin odak noktasına yerleşmiş durumda.
Araç içinde koku kullanımı doğrudan yasak değil. Ancak bu kokunun dikiz aynasına asılması ve sürücünün görüşünü kısmen de olsa engellemesi ya da dikkatini dağıtması durumunda idari yaptırım uygulanabiliyor.
Özellikle şu durumlar risk oluşturuyor:
-Dikiz aynasından sarkan büyük veya dikkat çekici objeler
-Ön camın görüş alanını kapatan süs eşyaları
-Sürekli hareket ederek dikkat dağıtan aksesuarlar
-Cam hizasında görüşü daraltan büyük kokular
Öte yandan, araç içinde küçük, sabit ve görüşü etkilemeyen kokuların kullanılması serbest. Yani doğru konumlandırılan ve dikkat dağıtmayan ürünler için herhangi bir ceza söz konusu değil. Ancak aynaya asılarak görüş açısını etkileyen kullanımlarda durum değişiyor.