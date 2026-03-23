Ay-yıldızlıların yeni zırhı görücüye çıktı: İşte milli takımın yeni formaları
A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası yolculuğunda giyeceği yeni formalar, TFF tarafından görkemli bir sunumla tanıtıldı. Ay-yıldızlı ekibimizin ruhunu yansıtan klasik kırmızı ve beyaz renklerin hakim olduğu tasarımlar, modern çizgiler ve teknolojik dokunuşlarla birleşerek futbolseverlerin beğenisine sunuldu. Hem geleneksel mirası koruyan hem de geleceğin futbol anlayışını temsil eden yeni "milli zırhlar", Türkiye'nin dünya kupası arenasındaki zafer mücadelesine eşlik edecek.
KIRMIZI VE BEYAZ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
A Milli Takım için hazırlanan iki yeni forma, geleneksel renkler olan kırmızı ve beyaz olarak tasarlandı. İç saha ve deplasman formaları modern detaylarıyla futbolseverlerin beğenisine sunuldu.
TFF'DEN DİKKAT ÇEKEN TANITIM MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu, formaların tanıtımında "Dikkat: Yüksek zafer hırsı içerir. Karşınızda Türkiye iç saha ve deplasman formaları" ifadelerine yer verdi.
SATIŞA SUNULDU
Yeni sezon formaları, tanıtımın ardından TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldı.
Maç forması: 8.799 TL
Stadyum forması: 6.099 TL
Kaleci forması: 5.499 TL
Taraftar forması: 4.099 TL