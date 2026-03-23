Sadettin Saran'ın planı belli oldu! Ali Koç ve Aziz Yıldırım sürprizi

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü yapılacak. Kritik toplantıda futbol takımının son haftalarda aldığı başarısız sonuçlar ve sezon sonunda olağanüstü genel kurula gidilip gidilmeyeceğinin tartışılması bekleniyor.

Daha önce sezon sonu seçim kararı aldıklarını duyuran Sadettin Saran'ın vazgeçtiği belirtiliyor. Yola devam etmek isteyen Sadettin Saran’ın seçimi planlandığı gibi 2026-2027 sezonunun sonunda gerçekleştirmek istediği iddia edildi.

YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİĞE GİDECEK

Halk Tv'de yer alan habere göre gelecek sezon da takımın başında olmak isteyen Sadettin Saran, yönetim kurulu ve futbol şubesinde değişikliklere gidecek.

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM DA GELECEK

Fenerbahçe eski başkanları Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın da toplantıya katılması bekleniyor. İkilinin toplantıda söz alarak alınan kötü sonuçlara dair eleştirilerde bulunabileceği kaydediliyor. Özellikle Ali Koç’un son haftalardaki bazı açıklamalardan rahatsız olduğu iddia edildi.