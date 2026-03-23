Gürsel Tekin'in göndermesi CHP kulislerini karıştıracak: ''Baklava kutuları tehlikelidir''

CHP'li Manavgat Belediyesi’ndeki "baklava kutusunda rüşvet" skandalı siyaseti sarsarken, Gürsel Tekin’den manidar bir hamle geldi. Bayramlaşma töreninde kendisine sunulan kutuyu açtırıp kontrol ettiren Tekin, "Bunlar tehlikelidir, milletin önünde açın" diyerek partisine sert bir göndermede bulundu. Mahkemeye taşınan kayıt dışı para iddiaları ve rüşvet çarkına karşı adeta isyan başlatan Tekin'in bu "kutulu" uyarısı, CHP içindeki yolsuzluk tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

''AHALİ GÖRDÜ, PARA YOKMUŞ''

Gürsel Tekin’in sosyal medyada gündem olan görüntülerinde, CHP’li belediyelerdeki rüşvet iddialarına yaptığı "baklava kutusu" göndermesi siyasetin merkezine oturdu. Görevlinin "Tatlıyı nereye bırakayım başkanım?" sorusu üzerine araya giren Tekin, kutuyu herkesin önünde açtırarak şu ifadeleri kullandı:

"Bırak buraya kardeşim. Nereye bırakacaksın? Sen şunu da bir aç, ahali yüzünü görsün. Bu baklava kutuları çok tehlikelidir, o yüzden milletin ahalinin önünde aç. Şöyle çevir ya da kenara al. Ahali gördü, para yokmuş. Bak yeşil ama baklavanın yeşili."

Kutunun içini bizzat kalabalığa gösteren Tekin, bu hamlesiyle partisi içindeki kayıt dışı para ve yolsuzluk tartışmalarına dair manidar bir mesaj verdi.

ANTALYA'DAKİ RÜŞVET VE İMAMOĞLU DAVALARINA AÇIK İMA

Gürsel Tekin'in "tehlikeli" diyerek imada bulunduğu olayların merkezinde, CHP'li Antalya Manavgat Belediyesi'nde yaşanan akılalmaz rüşvet skandalı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın ekibinin yargılandığı para sayma davaları bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, makamında bir baklava kutusu içine gizlenmiş 110 bin avro rüşveti alırken suçüstü yakalandığı anlar kameralara yansımış ve büyük infiale sebep olmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "kumpas" diyerek savunmaya çalıştığı bu skandallar ve İstanbul'daki şaibeli para kuleleri, Gürsel Tekin'in bu ironik çıkışıyla parti tabanındaki rahatsızlığın ne boyuta ulaştığını bir kez daha kanıtladı.