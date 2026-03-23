Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Vahap Canbay'ın ifadesi bomba

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kanlı geceye ilişkin ifadeler ortaya çıktı. Olayın merkezinde yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ' “Ateş eden Alaattin’di ama azmettirmedim” dedi. Anlattığına göre olay yerine Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun köpeğini almak için gitmişler. Saldırının asıl hedefi olduğu söylenen Vahap Canbay ise “Her şey 5 saniyede oldu” dedi.

İSTANBUL Ümraniye’de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada ifadeler ortaya çıktı. tv100 muhabiri Devrim Tosunoğlu’nun haberine göre Aleyna Kalaycıoğlu, futbolcuyu Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun vurduğunu anlattı.

ESKİ SEVGİLİMİ GÖRÜNCE...

Soruşturma kapsamında ifade veren Aleyna Kalaycıoğlu ifadesinde şunlara anlattı:

-Olay yerine Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun köpeğini almak için gittik.

-Orada eski sevgilim Vahap Canbay ile karşılaştık.

-Kadayıfçıoğlu araçtan inip Canbay’ın bulunduğu araca ateş etti. Ardından tekrar araca binip uzaklaştık. Bir süre sonra ben yol üzerinde araçtan indim."

VAHAP CANBAY: “HER ŞEY 5 SANİYEDE OLDU”

Saldırının asıl hedefi olduğu belirtilen rapçi Vahap Canbay da ifadesinde şunları söyledi:

-“Olay 5 saniye içinde gerçekleşti… Hiç tanımadığımız kişiler çakarlı araçlarla önümüze geldi. Camıma vurdu, kanımız dondu.

-En büyük üzüntüm gencecik kardeşimin ölmesi”

ANNE: “KIZIMI TEHDİT EDİYORDU”

Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ise kızının eski sevgilisi Vahap Canbay’ın kızına baskı uyguladığını öne sürerek şu ifadeyi verdi:

-“Bir keresinde çocuğuma kafa attı. Kızımı hep tehdit etti. Evde sürekli psikolojik baskı uyguladı. O olayın yaşandığı gün kızım stüdyodaydı. Canbay’ın arkadaşı Yalçın, kızımı arayıp “Canbay çok kötü, kendini öldürecek” demiş.

-Daha sonra Canbay yanında Kubilay ve Yalçın ile beyaz bir arabayla stüdyonun önünde kızımı bekliyor. Aleyna ve arkadaşı stüdyonun arka kapısından çıkıp yanıma geldi. İlerleyen saatlerde kızım stüdyoda bıraktığı köpeğini almak için oraya geri döndü. O sırada çatışma çıkmış. “