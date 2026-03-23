BIST 13.148
DOLAR 44,31
EURO 51,58
ALTIN 6.406,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Fatih'te 2 binanın çökmesi sonucu yaralanan 10 kişiden 2'si taburcu edildi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Fatih'te patlama sonucu 2 binanın çökmesi nedeniyle enkazdan çıkarılarak tedavi altına alınan 10 kişiden 2'sinin taburcu edildiğini bildirdi.

Abone ol

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu bina çökmesi nedeniyle hastanelerimizde tedavi altına alınan 10 vatandaşımızdan 2'si taburcu edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tedavisi devam eden hastalardan 7'sinin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Güner, "1 hastamızın yoğun bakım ünitesinde entübe olarak takibi sürmektedir. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta, dün meydana gelen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen 2 bina çökmüş, enkazdan 10 kişi yaralı olarak çıkarılmış, 1 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Biri ağır 10 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Pakistan Başbakanı Şerif, İran halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti
Pakistan Başbakanı Şerif, İran halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti
Gazze’de can kaybı 72 bin 263’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 72 bin 263’e yükseldi
Rusya: İran’daki savaşın Hazar Denizi’ne yayılma riski var
Rusya: İran’daki savaşın Hazar Denizi’ne yayılma riski var
İstanbul Havalimanı bayram tatilinde 873 bin 851 yolcuya hizmet verdi
İstanbul Havalimanı bayram tatilinde 873 bin 851 yolcuya hizmet verdi
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a tepki
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a tepki
Bakan Fidan, Mısırlı ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü
Bakan Fidan, Mısırlı ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü
Milli maç kadrosunda deprem! Merih Demiral'dan yıkan haber geldi
Milli maç kadrosunda deprem! Merih Demiral'dan yıkan haber geldi
Motorin zammı kesinleşti gece litresi 80 TL'ye vuracak! Benzin zammı da var
Motorin zammı kesinleşti gece litresi 80 TL'ye vuracak! Benzin zammı da var
Ömer Günel tutuklanmıştı! Kuşadası Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Ömer Günel tutuklanmıştı! Kuşadası Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Erol Köse aslen nereli eşi ve kızı kimdir? İlk karısını Gülşen ile aldatmıştı
Erol Köse aslen nereli eşi ve kızı kimdir? İlk karısını Gülşen ile aldatmıştı
Trump'ın kararının ardından İsrail, Tahran'a hava saldırısı başlattı
Trump'ın kararının ardından İsrail, Tahran'a hava saldırısı başlattı
Katil İsrail askerleri, babayı itirafa zorlamak için Gazze’de bebeğe işkence yaptı
Katil İsrail askerleri, babayı itirafa zorlamak için Gazze’de bebeğe işkence yaptı