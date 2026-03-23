Rusya: İran’daki savaşın Hazar Denizi’ne yayılma riski var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında yapılan telefon görüşmesinde, İran’daki çatışmaların bölgesel etkileri ele alındı. Lavrov, savaşın Hazar Denizi’ne yayılma riskine dikkat çekerek nükleer tesislere yönelik saldırıların ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran’daki çatışmaların bölgeye yayılma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede özellikle Hazar Denizi çevresine yönelik olası etkiler ve nükleer tesislerin güvenliği ön plana çıktı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lavrov ile Arakçi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, Lavrov’un görüşmede "İran’daki savaşın Hazar Denizi’ne yayılma ihtimaline ilişkin endişelerini" dile getirdiği ifade edildi.

Ayrıca, tarafların "Çatışmanın Hazar Denizi bölgesine tehlikeli şekilde yayılması" ihtimali konusunda karşılıklı endişelerini paylaştığı aktarıldı.

Görüşmede nükleer tesislerin güvenliği de önemli başlıklar arasında yer aldı. Lavrov’un, "Buşehr dahil İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırıların Rus personel için 'kabul edilemez riskler' oluşturduğunu ve 'felaket düzeyinde çevresel sonuçlara' yol açabileceğini" ifade ettiği belirtildi.

