Milli maç kadrosunda deprem! Merih Demiral'dan yıkan haber geldi

A Milli Takım'da Merih Demiral şoku yaşanıyor. Dünya Kupası elemeleri öncesi kampa sakat katılan savunmacının Romanya maçında oynaması zor görünüyor. Teknik heyet, Merih’in yokluğuna karşı alternatif isimler üzerinde dururken, oyuncunun durumu anlık olarak izleniyor. Tecrübeli stoperin maç kadrosunda yer alıp almayacağı, müsabaka saatinde yapılacak son kontrollerin ardından kesinlik kazanacak.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı Romanya maçı öncesi önemli bir sakatlık gelişmesiyle sarsıldı.

YILDIZ İSİM KAMPA SAKAT GELDİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Merih Demiral, Milli Takım kampına sakatlık problemiyle katıldı. Teknik ekip, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

ROMANYA MAÇINDA OYNAMASI ZOR

Yapılan ilk değerlendirmelere göre Merih Demiral'ın Romanya karşılaşmasında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Son kararın maç saatine kadar yapılacak kontroller sonrası verileceği ifade edildi.

TEKNİK HEYET ALTERNATİF ARIYOR

Savunmanın önemli isimlerinden biri olan Merih'in yokluğu ihtimali, teknik heyeti alternatif planlar üzerinde çalışmaya yöneltti.

ÖNCEKİ HABERLER
Motorin zammı kesinleşti gece litresi 80 TL'ye vuracak! Benzin zammı da var
Motorin zammı kesinleşti gece litresi 80 TL'ye vuracak! Benzin zammı da var
Ömer Günel tutuklanmıştı! Kuşadası Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Ömer Günel tutuklanmıştı! Kuşadası Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Erol Köse aslen nereli eşi ve kızı kimdir? İlk karısını Gülşen ile aldatmıştı
Erol Köse aslen nereli eşi ve kızı kimdir? İlk karısını Gülşen ile aldatmıştı
Trump'ın kararının ardından İsrail, Tahran'a hava saldırısı başlattı
Trump'ın kararının ardından İsrail, Tahran'a hava saldırısı başlattı
Katil İsrail askerleri, babayı itirafa zorlamak için Gazze’de bebeğe işkence yaptı
Katil İsrail askerleri, babayı itirafa zorlamak için Gazze’de bebeğe işkence yaptı
Erol Köse korkunç bir şekilde öldü! İntihar iddiası var eşi ve çocukları kimdir?
Erol Köse korkunç bir şekilde öldü! İntihar iddiası var eşi ve çocukları kimdir?
Sadettin Saran'ın planı belli oldu! Ali Koç ve Aziz Yıldırım sürprizi
Sadettin Saran'ın planı belli oldu! Ali Koç ve Aziz Yıldırım sürprizi
ABD'den tüm dünyadaki vatandaşlarına "yüksek teyakkuz" çağrısı
ABD'den tüm dünyadaki vatandaşlarına "yüksek teyakkuz" çağrısı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Vahap Canbay'ın ifadesi bomba
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Vahap Canbay'ın ifadesi bomba
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan zanlılardan 41'i tutuklandı
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan zanlılardan 41'i tutuklandı
İsrail'de Demir Kubbe skandalı! Meğer İsrailli asker üç kuruşa İran'a satmış
İsrail'de Demir Kubbe skandalı! Meğer İsrailli asker üç kuruşa İran'a satmış
Gürsel Tekin'in göndermesi CHP kulislerini karıştıracak: ''Baklava kutuları tehlikelidir''
Gürsel Tekin'in göndermesi CHP kulislerini karıştıracak: ''Baklava kutuları tehlikelidir''