Erol Köse aslen nereli eşi ve kızı kimdir? İlk karısını Gülşen ile aldatmıştı

Yapımcı Erol Köse evinde 16. kattan düşerek ölünce özel hayatı merak konusu oldu. Aslen Elazığlı olan Erol Köse, 2 kez evlilik yaptı. Erol Köse ilk eşini şarkıcı Gülşen ile aldatmıştı. Erol Köse'nin bu evlilikten Dijan Nazlan isminde kızı var. Erol Köse'nin ikinci eşi ise Türkçe öğretmeni olan Fulden Çetindoğan oldu.

Abone ol

21 Eylül 1965 tarihinde dünyaya gelen Erol Köse aslen Elazığlı. Yapımcı olan Erol Köse'nin asıl mesleği ise doktorluk. Komedi Dans Üçlüsü'nün bir üyesi olarak müzik dünyasına giren Erol Köse, 8 yıllık grup kariyeri sonrasında Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapma teklifiyle Köse, yapımcılık kariyerine başladı. Bu yıllarda Ayna, Atilla Taş, Nihat Doğan, Ferhat Güzel, Nez gibi grup ve şarkıcıların ilk albümleri yaptı. Müzik sektörüne bir süre ara verdi ve 2010'da yapımcılığa tekrar döndü.

EROL KÖSE İLK EŞİ KİMDİR?



İki kez evlenen Erol Köse'nin ilk evliliğini 2005 yılında Ajlan Köse ile yaptı. Bu evliliği Gülşen ile olan yasak ilişkisi ifşa olunca bitti.

EROL KÖSE'NİN İKİNCİ EŞİ ÖĞRETMEN

Erol Köse'nin ikinci eşi ise 2015 yılında evlendiği Fulden Çetindoğan oldu. İkinci eşi Türkçe öğretmeniydi.

EROL KÖSE'NİN KIZI

Erol Köse'nin ilk eşinden Dijan Nazlan isminde bir kızı var.

EROL KÖSE'NİN GÜLŞEN'LE YASAK İLİŞKİSİ

Prodüktör Erol Köse ve şarkıcı Gülşen, 2000'lerin başında uzun süre gündemi meşgul eden yasak bir aşk yaşamıştır. Erol Köse, evli olduğu dönemde yaşanan bu ilişki sırasında Gülşen'in kariyerine "Of Of" şarkısı ile büyük katkı sağlamıştı. Magazin dünyasının ifşa ettiği ilişki ayrılıkla noktalanmıştı.