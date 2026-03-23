AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a tepki

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi kullanımındaki binalar hakkındaki açıklamaları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı eleştirdi.

İnan, yazılı açıklamasında, binaların Yeşilay işbirliğiyle bağımlılıkla mücadele merkezi ile üniversite kampüsüne dönüştürülmesinin planlandığını ifade ettiği açıklamasına, Tugay'ın, "Yeşilay'ın vekili" sözleriyle karşılık verdiğini belirtti.

Uyuşturucu sorununun gençleri tehdit ettiğini dile getiren İnan, bu tablonun aileler üzerinde derin bir acı oluşturduğunu vurguladı.

Eyyüp Kadir İnan, yaşanan mağduriyetlerin görmezden gelinemeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben İzmir milletvekiliyim. Burada doğdum, bu sokaklarda büyüdüm. Sizin yıllarca geri bıraktığınız İzmir'in arka sokaklarında zehir tacirleri cirit atıyor. İzmir maalesef genç intiharlarında ve uyuşturucu tüketiminde birinci şehir. Evlatlarını o karanlığa kurban veren ailelerin feryadı yürek yakarken, bir İzmirli olarak bu tablo bizi derinden kahrediyor. Sizi etmiyor. Çünkü sebebi bizzat sizsiniz. Siz uyuşturucu için elverişli bir zemin yaratıyorsunuz. Biz ise Yeşilay için mücadele ediyoruz. Aramızdaki fark tam olarak bu. Tarihe, Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz. Gençlerimizi kurtarmak için panzehrimiz Yeşilay'sa sonuna kadar Yeşilay."

