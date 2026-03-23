İran savaşı bitiyor mu? Trump son dakikada karar değiştirdi görüşme bombası

İRAN savaşında son dakika adımı ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, İran'ın elektrik santrallerine yönelik saldırıyı 5 günlüğüne erteledi. Bu açıklama ile petrol fiyatları hızla düşerken Trump'tan bir açıklama daha geldi. Trump, İran ile görüştüklerini duyurdu. Savaş bitiyor mu umutlarını yeşerten açıklamasında Trump, "Onlar da (İran) anlaşma yapmak istiyorlar. Bugün muhtemelen telefonla görüşeceğiz” dedi.

İRAN - ABD ve İsrail savaşının 24. gününde son dakika haberi Donald Trump'tan geldi. ABD Başkanı Donald Trump "İran'ın elektrik santrallerini hedef alacakları" belirtip Hürmüz Boğazı'nı açması için 48 saat süre tanımıştı. Bu sürenin bitimine 12 saat kala Donald Trump son dakikada karar değiştirdi. Trump, İran'daki enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurdu.

5 GÜNLÜĞÜNE ERTELEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile son iki gündür yapılan görüşmelerin ardından ABD Savunma Bakanlığı'na yeni bir talimat verdiğini duyurdu. Trump şöyle dedi;

- "ABD Savunma Bakanlığına, İran’ın enerji santralleri ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş gün süreyle ertelemesi talimatını verdim"

İRAN'LA BUGÜN GÖRÜŞECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'erteleme' açıklamasıyla çok önemli bir bilgi de ortaya çıktı. Trump, İran'la görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bu görüşmelerin 'son derece iyi ve verimli görüşmeler' olduğunu söyledi.

- “(İran’la) Hiçbir şeyi garanti etmeyen bir anlaşma yapma ihtimalimiz oldukça yüksek. Ben hiçbir şey garanti etmiyorum”

-“(İran) Onlar da anlaşma yapmak istiyorlar. Bugün muhtemelen telefonla görüşeceğiz”

İRAN: GÖRÜŞME YOK TRUMP GERİ ADIM ATTI

İran daha önce ABD ile görüştüğünü tamamen reddetmişti. Trump, 'elektrik santralleri' saldırısını erteleme gerekçesi olarak "İran ile görüştüklerini' açıklayınca İran'dan yeni bir açıklama geldi. Fars Haber Ajansı, ismini vermediği bir İran kaynağına dayanarak, Trump ile doğrudan temasın olmadığını, 'aracılar aracılığıyla bile' bir iletişim kurulmadığını bildirdi. Fars Haber Ajansı ismini vermediği kaynağın şu sözlerini yayınladı:

-“Trump ile doğrudan ya da dolaylı hiçbir diyalog yok.

-Trump Batı Asya’daki tüm enerji santrallerinin hedef alınacağını duyduktan sonra geri adım attı.

-Şeytan için bir yenilgi daha

Trump'ın Truth Social üzerinden yaptığı duyuru şöyle:

ELEKTRİK RESTLEŞMESİ

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, ABD'nin elektrik santrallerine vurmalarına misillemeyle karşılık vereceklerini duyurmuştu. İsfahani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka "48 saat içinde su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin" mesajını iletmişti.

BİZ DE VURURUZ

İran Devrim Muhafızları da ABD kuvvetlerine yönelik şu açıklamayı yaptı;