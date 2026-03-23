Nijerya’da patlama: 8 kişi hayatını kaybetti

Nijerya’nın Niger eyaletinde kara yoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'nın Niger eyaletinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre Niger eyaletine bağlı Luma bölgesindeki kara yolu üzerinde el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Patlama nedeniyle Luma, Babana ve Agwara yerleşimlerini birbirine bağlayan köprüde de büyük hasara yol açtı.

Söz konusu köprünün, ulaşımda bölge halkı ve tüccarlar için kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

