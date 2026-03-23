Ameliyat edilmişti! Osimhen için yeni açıklama

Galatasaray, Liverpool ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında sakatlanan Victor Osimhen’in ameliyat edildiğini ve operasyonun başarılı geçtiğini açıkladı.

Galatasaray, gün içerisinde ameliyat olacağını açıkladığı Victor Osimhen için yeni bir açıklama yaptı. Süper Lig devi, Nijeryalı golcünün operasyonunun başarılı geçtiğini belirtti.

Galatasaray açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."