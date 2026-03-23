Bitcoin 70 bin doların üzerine çıktı

Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile Orta Doğu’daki gerilimi azaltmaya yönelik olumlu ve verimli görüşmeler yapıldığını açıklamasının ardından haftanın ilk işlem gününde yeniden 70 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile Orta Doğu’daki gerilimi azaltmaya yönelik “olumlu ve verimli görüşmeler” yapıldığını açıklamasının ardından haftanın ilk işlem gününde yeniden 70 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Piyasalardaki bu toparlanma, jeopolitik risklerin sürdüğü ve yatırımcıların güvenli liman arayışının arttığı kırılgan bir makroekonomik ortamda gerçekleşti. Analistler, özellikle Orta Doğu’daki gelişmelerin yanı sıra faiz beklentileri ve küresel likidite koşullarının kripto varlık fiyatlamalarında belirleyici rol oynamaya devam ettiğini belirtiyor.

ABD tahvil piyasasındaki oynaklık ve dolar endeksindeki güçlenmeyle birlikte Bitcoin ve diğer kripto varlıkların, güvenli liman olmaktan çok risk iştahına duyarlı enstrümanlar olarak hareket ettiği değerlendiriliyor.