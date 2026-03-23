Özgür Özel, Devlet Bahçeli'ye aracına kadar eşlik etti!

Katar’daki helikopter kazasında şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kabine üyelerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasi isim katılırken, tören sonrası Özel’in Bahçeli’ye aracına kadar eşlik etmesi dikkat çekti.

Katar'daki helikopter kazasında şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. 

CENAZEYE YOĞUN KATILIM

Cenaze namazında Kabine üyelerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu gibi siyasetçiler de yer aldı. 

ÖZEL, BAHÇELİ'YE ARABASINA KADAR EŞLİK ETTİ

Cenaze töreninin ardından Özgür Özel'in Devlet Bahçeli'ye aracına kadar eşlik etmesi dikkat çekti.

İki genel başkan birlikte yürürken Bahçeli'nin “Siz beklemeseydiniz” dediği, Özel'in ise “Yok efendim, olur mu öyle şey” diye yanıt verdiği duyuldu.

Katar'da şehit olan Türk askeri personellerin isimleri:

Hv.Svn.Bnb. Sinan Taştekin
Süleyman Cemre Kahraman
İsmail Enes Can

ÖNCEKİ HABERLER
Ameliyat edilmişti! Osimhen için yeni açıklama
Ameliyat edilmişti! Osimhen için yeni açıklama
Bitcoin 70 bin doların üzerine çıktı
Bitcoin 70 bin doların üzerine çıktı
İran savaşı bitiyor mu? Trump son dakikada karar değiştirdi görüşme bombası
İran savaşı bitiyor mu? Trump son dakikada karar değiştirdi görüşme bombası
Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Fatih'te 2 binanın çökmesi sonucu yaralanan 10 kişiden 2'si taburcu edildi
Fatih'te 2 binanın çökmesi sonucu yaralanan 10 kişiden 2'si taburcu edildi
Pakistan Başbakanı Şerif, İran halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti
Pakistan Başbakanı Şerif, İran halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti
Gazze’de can kaybı 72 bin 263’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 72 bin 263’e yükseldi
Rusya: İran’daki savaşın Hazar Denizi’ne yayılma riski var
Rusya: İran’daki savaşın Hazar Denizi’ne yayılma riski var
İstanbul Havalimanı bayram tatilinde 873 bin 851 yolcuya hizmet verdi
İstanbul Havalimanı bayram tatilinde 873 bin 851 yolcuya hizmet verdi
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a tepki
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a tepki
Bakan Fidan, Mısırlı ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü
Bakan Fidan, Mısırlı ve Norveçli mevkidaşlarıyla görüştü
Milli maç kadrosunda deprem! Merih Demiral'dan yıkan haber geldi
Milli maç kadrosunda deprem! Merih Demiral'dan yıkan haber geldi