İran’dan Trump'ın müzakere iddialarına yalanlama

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere halinde olduklarını ve kısa sürede anlaşma sağlanabileceğini öne sürerken İran cephesinden bu iddialara yalanlama geldi.

ABD ve İran arasındaki gerilim tırmanırken, ABD Başkanı Donald Trump'tan İran ile yaptığını söylediği 'müzakere' iddiasına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Trump, savaş gündemine ilişkin açıklamalarda bulunduğu konuşmasında, 'İran bizimle anlaşmak istiyor' dedi. ABD Başkanı Donald Trump, "İran’ın ABD ve müttefiklerine yönelik tehditlere son vermek için bir şansı daha var. Umarım bu şansı kullanır" ifadeleriyle de İran'a çağrıda bulundu.

TRUMP: İRAN BU KEZ CİDDİ, HER ŞEYLERİNİ YOK ETTİK

ABD Başkanı Trump, yaptığı son açıklamada "5 gün sonunda iyi bir anlaşma yapacağız. Güzel bir anlaşma yapacağız. İran bizimle anlaşma istiyor müzakere halindeyiz. Bu kez ciddi çünkü onların her şeyini yok ettik. İran'ın önünde yeni bir fırsat var. İran artık nükleer peşinde koşmayacağını söylüyor. Rejim artık bizi tehdit edemez. İran'ın ABD ve müttefiklerine yönelik tehditlere son vermek için bir şansı daha var. Umarım bu şansı kullanır." ifadelerini kullandı.

Trump, hafta sonunu geçirdiği Florida’dan ayrılmak için uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını cevaplamış ve burada da bir müzakere açıklaması yapmıştı.

İran'dan "çok makul ve sağlam bulduğu bazı insanlarla" görüştüklerini belirten Trump, "(İran) Onlar da anlaşma yapmak istiyorlar. Bugün muhtemelen telefonla görüşeceğiz." diye konuşmuştu.

İRAN'DAN YALANLAMA

Öte yandan, ABD Başkanı Trump'ın 'müzakere' iddialarına İran'dan net bir şekilde yalanlama geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile müzakere yapıldığına ilişkin konuşmasının ardından "ABD ile müzakere yapılmadı" açıklamasında bulundu.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundan, Trump’ın müzakere yapıldığına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

İran Meclis Başkanı, "İran halkı, saldırganların tam ve pişmanlık duyacakları şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Tüm İranlı yetkililer, bu hedefe ulaşılıncaya kadar liderlerinin ve halkının arkasında dimdik duracaklardır." dedi.

"ABD İLE MÜZAKERE YAPILMADI"

Trump’ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten Kalibaf, "ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı ve sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine saplandığı bataklıktan kurtulmak için kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile aracılar aracılığıyla mesaj alış verişi olduğunu ancak müzakere yapılmadığını belirtti.

Bekayi, "ABD’nin savaşın sora erdirilmesi için müzakerelerde bulunmak üzere bazı dost ülkeler aracılığıyla gönderdiği mesajları aldık. Buna, ülkenin duruşuna göre uygun cevaplar verildi. Verdiğimiz cevapta İran'ın hayati altyapısına yönelik her türlü saldırının vahim sonuçlarıyla ilgili gerekli uyarılar yapıldı." ifadelerini kullandı.

İran’ın enerji altyapısına yönelik her saldırıya "kesin, hızlı ve etkili cevap" verileceğinin ABD’ye iletildiğini aktaran Bekayi, "Savaşın başladığı günden bu yana ABD ile hiçbir şekilde müzakere yapılmadı. İran’ın savaşın sona erdirilmesi ile ilgili şartları ve Hürmüz Boğazı'yla ilgili tavrı hiç değişmedi." dedi.