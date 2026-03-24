İran'dan İsrail'e yeni füze saldırı dalgası çok sayıad noktaya füze parçaları isabet etti

İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in kuzeyinde bazı noktalara füze parçaları isabet etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzeleri hava savunma sistemlerinin önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef aldığı misilleme sırasında Hayfa başta olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda kentte sirenler çaldı, İran'ın fırlattığı çok başlıklı bir füze görüntülere yansıdı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, çeşitli noktalara füze parçalarının düştüğünü, bir füze parçasının Hayfa yakınlarındaki Hadera'da binaya doğrudan isabet ettiğini aktardı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füze parçalarının isabet ettiği farklı noktalarda arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ekiplerin füze parçalarının düştüğü noktalara sevk edildiğini, ilk belirlemelere göre şarapnel parçası isabet eden 1 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

ABD-İsrail’in saldırılarında İsfahan ve Hürremşehr kentlerindeki enerji altyapıları hedef alındı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 kişi tutuklandı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 kişi tutuklandı
İsrail'den Lübnan'ın güneyindeki bazı köylere saldırı tehdidi
İsrail'den Lübnan'ın güneyindeki bazı köylere saldırı tehdidi
İzmir’de bıçaklı kavga can aldı: 5 şüpheliyi gözaltında
İzmir’de bıçaklı kavga can aldı: 5 şüpheliyi gözaltında
Savaş diplomasisi! ABD heyeti Pakistan’a gidiyor
Savaş diplomasisi! ABD heyeti Pakistan’a gidiyor
Bosna Hersek Türkiye'den Bayraktar TB2 alacak! Tarih verildi...
Bosna Hersek Türkiye'den Bayraktar TB2 alacak! Tarih verildi...
ABD istihbaratı, Hürmüz Boğazı'nda 12 adet mayın tespit edildiğini duyurdu
ABD istihbaratı, Hürmüz Boğazı'nda 12 adet mayın tespit edildiğini duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS başvuru kılavuzunu yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS başvuru kılavuzunu yayımladı
Orkun Kökçü Avrupa devlerinin radarında
Orkun Kökçü Avrupa devlerinin radarında
Erol Köse'nin düştüğü anların görüntüleri ortaya çıktı
Erol Köse'nin düştüğü anların görüntüleri ortaya çıktı
Serdal Adalı, Milli Takım antrenmanında
Serdal Adalı, Milli Takım antrenmanında
İran’dan Trump'ın müzakere iddialarına yalanlama
İran’dan Trump'ın müzakere iddialarına yalanlama