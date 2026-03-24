ABD Başkanı Trump'tan şok itiraf: “Savaşı başlatalım diyen ilk kişi sendin!”

ABD Başkanı Trump'tan şok itiraf: “Savaşı başlatalım diyen ilk kişi sendin!”

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatılan saldırılar için Savunma Bakanı Pete Hegseth'i işaret ederek, "Hadi yapalım diyen ilk sendin." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee eyaletinin Memphis kentinde düzenlenen Safe Task Force zirvesinde, İran operasyonunun karar anına dair detayları paylaştı.

Trump, nükleer tehdit gerekçesiyle başlatılan harekatın sorumluluğunu doğrudan Savunma Bakanı Pete Hegseth'e yükledi.

Trump, nükleer silah sahibi bir İran'ın kabul edilemez olduğunu vurgularken, operasyonun başladığı o kritik geceyi şu sözlerle anlattı:

"...Böyle devam edebiliriz ve ölü sayısını 50 bine, 55 bine, hatta 60 bine çıkarabiliriz. Bunun sonu yok! Ya da durup Orta Doğu'ya yönelik küçük bir adım atabiliriz ve bu büyük sorunu tamamen ortadan kaldırabiliriz.

"İlk konuşan sendin ve 'hadi yapalım' dedin"

Pete'i aradım, General Cain'i aradım. Dedim ki; konuşalım. Orta Doğu'da bir sorunumuz var, adı İran. 47 yıldır terörün kaynağı oldular.

Ve Pete, sanırım ilk konuşan sendin ve 'hadi yapalım' dedin.

Çünkü onların nükleer silaha sahip olmasına izin veremezdiniz."

Savaş 28 Şubat'ta başladı

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

AB'den İran'a Hürmüz tepkisi! Kapatamaz, kabul edilemez
AB'den İran'a Hürmüz tepkisi! Kapatamaz, kabul edilemez
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Pasifik'te 7,5 büyüklüğünde deprem
Pasifik'te 7,5 büyüklüğünde deprem
İstanbul merkezli DEAŞ oeprasyonu: 9 gözaltı
İstanbul merkezli DEAŞ oeprasyonu: 9 gözaltı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen sonunda bekleneni yaptı! Çatışmaları sona erdirmenin tam zamanı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen sonunda bekleneni yaptı! Çatışmaları sona erdirmenin tam zamanı
Ekipler düğmeye bastı! Nevruz etkinliğinde PKK propagandası
Ekipler düğmeye bastı! Nevruz etkinliğinde PKK propagandası
ABD'nin dev uçak gemisinin nerede olduğu ortaya çıktı! 30 saat boyunca yanmıştı
ABD'nin dev uçak gemisinin nerede olduğu ortaya çıktı! 30 saat boyunca yanmıştı
Altın çöküş sonrası yeniden yükseldi! Dünya Altın Konseyi rakam verdi dibi gördü mü?
Altın çöküş sonrası yeniden yükseldi! Dünya Altın Konseyi rakam verdi dibi gördü mü?
Kabine bugün toplanıyor, gündem çok yoğun! İşte masadaki konular
Kabine bugün toplanıyor, gündem çok yoğun! İşte masadaki konular
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi en kısa zamanda terk edin
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi en kısa zamanda terk edin
Donald Trump İran ile savaş kararı aldığı günü anlattı: İlk konuşan sendin ve 'hadi yapalım' dedin
Donald Trump İran ile savaş kararı aldığı günü anlattı: İlk konuşan sendin ve 'hadi yapalım' dedin
Beykoz'da trafikte kavga eden 2 kişiye 360 bin lira para cezası
Beykoz'da trafikte kavga eden 2 kişiye 360 bin lira para cezası