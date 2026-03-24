İsrail, Lübnan'da yasaklı fosfor bombasıyla saldırdı

İsrail, Lübnan'da yasaklı fosfor bombasıyla saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Hamul bölgesini fosfor bombasıyla hedef aldı.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ülkenin güneyindeki işgalini genişletme çabalarını sürdüren İsrail ordusu, Nakura beldesinin güneyindeki Hamul bölgesine fosfor bombasıyla saldırı düzenledi.

NNA, İsrail ordusunun dün de Nakura ve Hamul bölgelerini fosfor bombalarıyla hedef aldığını aktarmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in saldırılarında 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.

