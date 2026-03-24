Çin bunu 13 yıl sonra ilk kez yapıyor! İran savaşı sonrası akaryakıt kararı

Çin bunu 13 yıl sonra ilk kez yapıyor! İran savaşı sonrası akaryakıt kararı

İRAN savaşı tüm dünyayı sarsıyor. Petrol fiyatlarındaki çılgın yükseliş sebebiyle Çin'de ilk kez akaryakıta zam kararı alındı. Çin bunu 13 yıl sonra ilk kez yapıyor.

ÇİN’de Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarında yeni bir artışa gidildiğini açıkladı. Bu, ülkede akaryakıt fiyat rejiminin uygulandığı 2013'ten bu yana fiyatlara yapılan ilk olağanüstü müdahale oldu.

13 YIL SONRA BENZİN VE MOTORİNE ZAM
Ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonundan (NDRC) yapılan açıklamada, bu geceden itibaren, benzinin ton fiyatına 1160 yuan (168,5 dolar) ve motorinin ton fiyatına 1115 yuan (162 dolar) zam yapılacağı belirtildi.

PİYASAYA DAHA DÜŞÜK YANSITILDI

Açıklamada, normal uluslararası fiyatlara göre benzinin tonuna 2 bin 205 yuan (320,4 dolar) ve motorinin tonuna 2 bin 120 yuan (308,1 dolar) yapılması gereken zammın, fiyat kontrolü sayesinde piyasaya daha düşük yansıtıldığına dikkat çekildi.

Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurum olan NDRC, iç piyasadaki perakende petrol fiyatını, uluslararası fiyatlara göre her 10 iş gününde bir yeniden düzenliyor. Petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda fiyata, süreye bakılmadan doğrudan müdahale ediliyor.

 

AYM’den 10 partiye mali denetim: 3 parti hakkında suç duyurusu
AYM’den 10 partiye mali denetim: 3 parti hakkında suç duyurusu
Trump paylaşımından önce zenginler vurgun yaptı: İçeriden bilgi mi sızdı?
Erol Köse aslen nereli eşi ve kızı kimdir? İlk karısını Gülşen ile aldatmıştı
Erbil'de Peşmerge karargahına düzenlenen hava saldırısında 6 Peşmerge öldü
Milli takımda sakatlık! Romanya maçı öncesi kadrodan çıkarıldı
Macaristan Putin'in köstebeği çıktı! AB ülkeleri şokta meğer herşeyi...
MHP lideri Devlet Bahçeli o ülkede rejim değişikliği istedi
Böbrekleriniz "U" şeklinde olabilir mi? Her 400 doğumda bir at nalı böbrek görülüyor
Beymen Club yeni mağaza konseptini Zorlu ve Akasya AVM'lerde hizmete sundu
Koç Holding İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı'yla su teknolojileri girişimlerini destekliyor
Tat Gıda su tüketimini yüzde 20 azalttı
NBA'de Alperen Şengün'den inanılmaz performans! Galibiyet gelmedi