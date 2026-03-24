Çin bunu 13 yıl sonra ilk kez yapıyor! İran savaşı sonrası akaryakıt kararı

İRAN savaşı tüm dünyayı sarsıyor. Petrol fiyatlarındaki çılgın yükseliş sebebiyle Çin'de ilk kez akaryakıta zam kararı alındı. Çin bunu 13 yıl sonra ilk kez yapıyor.

ÇİN’de Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarında yeni bir artışa gidildiğini açıkladı. Bu, ülkede akaryakıt fiyat rejiminin uygulandığı 2013'ten bu yana fiyatlara yapılan ilk olağanüstü müdahale oldu.

13 YIL SONRA BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonundan (NDRC) yapılan açıklamada, bu geceden itibaren, benzinin ton fiyatına 1160 yuan (168,5 dolar) ve motorinin ton fiyatına 1115 yuan (162 dolar) zam yapılacağı belirtildi.

PİYASAYA DAHA DÜŞÜK YANSITILDI

Açıklamada, normal uluslararası fiyatlara göre benzinin tonuna 2 bin 205 yuan (320,4 dolar) ve motorinin tonuna 2 bin 120 yuan (308,1 dolar) yapılması gereken zammın, fiyat kontrolü sayesinde piyasaya daha düşük yansıtıldığına dikkat çekildi.

Çin'de uygulanan petrol fiyatı rejimine göre, düzenleyici kurum olan NDRC, iç piyasadaki perakende petrol fiyatını, uluslararası fiyatlara göre her 10 iş gününde bir yeniden düzenliyor. Petrolün varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda fiyata, süreye bakılmadan doğrudan müdahale ediliyor.