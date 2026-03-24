Kabine bugün toplanıyor, gündem çok yoğun! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Orta Doğu’daki savaş ve "Terörsüz Türkiye" sürecindeki yasal adımların görüşülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bugün toplanacak. Saat 15.30'da başlaması beklenen toplantının öncelikli maddesi, ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan savaş olacak. Toplantıda çatışmaların son durumu, İsrail'in Lübnan saldırıları ve Türkiye'nin bu süreçteki diplomasi trafiği değerlendirilecek.

SAVUNMA TEDBİRLERİ GÜNDEMDE

Türk hava sahasına yönelik füze ihlalleri ve olası güvenlik riskleri masadaki önemli başlıklar arasında yer alacak. Ayrıca mevcut savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik ilave önlemlerin paylaşılması bekleniyor.


HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENERJİ PİYASALARI

Körfez'deki krizin ekonomik yansımaları da toplantıda mercek altına alınacak. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının küresel enerji piyasalarına etkisi ve yükselen petrol fiyatlarının iç piyasadaki fiyat istikrarına yönelik tehditleri ve buna yönelik önlemler de görüşülecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE YASAL ADIMLAR

Kabine'nin bir diğer kritik başlığı ise "Terörsüz Türkiye" süreci. Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlamasının ardından, gözler atılacak yasal düzenlemelere çevrildi. PKK terör örgütünün silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Yasal adımlar için terör örgütünün silah bıraktığının tescil edilmesi süreci masaya yatırılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi en kısa zamanda terk edin
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi en kısa zamanda terk edin
Donald Trump İran ile savaş kararı aldığı günü anlattı: İlk konuşan sendin ve 'hadi yapalım' dedin
Donald Trump İran ile savaş kararı aldığı günü anlattı: İlk konuşan sendin ve 'hadi yapalım' dedin
Beykoz'da trafikte kavga eden 2 kişiye 360 bin lira para cezası
Beykoz'da trafikte kavga eden 2 kişiye 360 bin lira para cezası
Ankara'da feci kaza hurdaya dönen otomobilden sağ çıkamadı
Ankara'da feci kaza hurdaya dönen otomobilden sağ çıkamadı
Türkiye’de geliştirilen deprem uygulaması: EarthquakePin saniyeler kazandırıyor
Türkiye’de geliştirilen deprem uygulaması: EarthquakePin saniyeler kazandırıyor
Tutuşan Arap ülkelerinden Trump'a "İran'la masaya otur" baskısı
Tutuşan Arap ülkelerinden Trump'a "İran'la masaya otur" baskısı
Kolombiya'da askeri nakliye uçağı düştü ölü sayısı 66'ya yükseldi
Kolombiya'da askeri nakliye uçağı düştü ölü sayısı 66'ya yükseldi
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırı dalgası çok sayıad noktaya füze parçaları isabet etti
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırı dalgası çok sayıad noktaya füze parçaları isabet etti
ABD-İsrail’in saldırılarında İsfahan ve Hürremşehr kentlerindeki enerji altyapıları hedef alındı
ABD-İsrail’in saldırılarında İsfahan ve Hürremşehr kentlerindeki enerji altyapıları hedef alındı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 kişi tutuklandı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 kişi tutuklandı
İsrail'den Lübnan'ın güneyindeki bazı köylere saldırı tehdidi
İsrail'den Lübnan'ın güneyindeki bazı köylere saldırı tehdidi
İzmir’de bıçaklı kavga can aldı: 5 şüpheliyi gözaltında
İzmir’de bıçaklı kavga can aldı: 5 şüpheliyi gözaltında