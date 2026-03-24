Erol Köse'nin intihar notu! Kediye iyi bakın cenazemi vakit namazıyla...
Yapımcı Erol Köse'nin İstanbul Sarıyer'de 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, vasiyeti de ortaya çıktı. Erol Köse geride bıraktığı mektubunda cenazesinin nasıl yapılmasını istediğini belirtmiş. Ünlü yapımcı Erol Köse vasiyetini, "Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin." şeklinde belirttiği öğrenildi.
İSTANBUL Sarıyer'de bir sitede oturan yapımcı Erol Köse, 16'ncı kattan düşerek öldü. Erol Köse'nin ölümü şüpheli bulundu ve soruşturma başlatıldı. ALS hastası olan Erol Köse'nin evdeki yardımcısını 'misafirim gelecek' diyerek gönderdiği ve intihar ettiği söyleniyor. 3 aydır evden çıkmayan Erol Köse'nin 16. kattan ölüme gitmeden önce geride bir not bıraktığı ortaya çıktı. Bu notta vasiyeti ve cenazesinin nasıl olması gerektiğine dair istekleri bulunuyor.
NOTTA YAZANLAR : KEDİYE İYİ BAKIN
Erol Köse'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, ölmeden önce yazdığı bir not ortaya çıkmıştı. Bu notta vasiyeti ve cenaze törenine dair istekleri bulunuyor. Erol Köse'nin isim, soy isim ve imzasının yer aldığı notta şunları yazmış:
- "ALS hastasıyım, kurtuluşa mecburdum. Tüm sorumluluk benim. Not: Kediye iyi bakın"
CENAZEMİ VAKİT NAMAZIYLA...
Erol Köse'nin geride bıraktığı mektubunda cenazesine dair vasiyeti de bulunuyor. Erol Köse şunları yazmış;
-"Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin."
"FİLMİN SONUNDA KİMSE CANLI ÇIKMIYOR"
Erol Köse'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım da dikkat çekti. Köse paylaşımına şu notu düşmüştü:
-"Çok mu derdin var kanka... Aman salla gitsin, gül geç... Nasıl olsa filmin sonunda kimse canlı çıkamıyor hayat denilen bu oyundan... Oyun mu? Evet oyun... Bilim dünyasının son keşfine göre hayatımız bir bilgisayar yazılımı, bir simülasyon... Biz aslında yoğuz... O zaman elbette salla gitsin dertleri..."