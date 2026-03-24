Fenerbahçe'de kimsenin beklemediği ayrılık gerçekleşiyor! Yıldız oyuncuya yol gözüktü
Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro yavaş yavaş şekilleniyor. Gelecek sezon kadrosuna bir çok takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde yönetimin milli futbolcu ile yollarını ayıracağı öne sürüldü.
Sarı-lacivertli ekipte taşlar yerinden oynuyor. Fenerbahçe’nin kadro planlamasında dokunulmaz gözüyle bakılan o isim, herkesi şaşırtan bir kararla ayrılık vizesini aldı. Teknik heyet ve yönetimin ortak kararıyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu için geri sayım başladı. İşte Kadıköy’ü sarsan, "Öyle böyle ters köşe yapmadı" dedirten o flaş ayrılığın tüm detayları...
Türkiye gazetesinni haberine göre Fenerbahçe taraftarının performansından memnun olduğu ve takımın omurgasını oluşturan isimlerden biri olarak görülen futbolcu için yolun sonu göründü.
Haberin detaylarına göre; sözleşme uzatması ya da takımda kalması beklenen İsmail Yüksek, kulüple yaptığı son görüşmede orta yolu bulamadı. Yönetimin, kendisine gelebilecek yüksek bonservisi de göz önünde bulundurarak Milli yıldızla gelecek sene yolları ayırmayı düşündüğü belirtildi.
Fransa veya İngiltere'ye gidebilir
Takım arkadaşları arasında da büyük şaşkınlık yaratan bu kararın ardından, oyuncunun menajerinin Avrupa’dan gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi. Özellikle Fransa ve İngiltere'den gelen ilgiyi sıcak karşılayan yıldız ismin, ligin bitimine kısa bir süre kala bu kararı alması "zamanlama" açısından eleştiri oklarını da üzerine çekti.