Milli takımda sakatlık! Romanya maçı öncesi kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park'ta Romanya ile karşılaşacak. Kariyerine Danimarka'da devam eden Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları aday kadrosuna çağrılan Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncunun son maçta arka adalesinden sakatlık yaşadığı belirtilerek kadrodan çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Danimarka'da yapılan tetkik ve muayene raporlarının A Milli Takım sağlık heyeti tarafından incelendiğinin de altı çizilerek şu ifadeler kullanıldı: "A Milli Takım sağlık heyeti, sakatlığın kamp sürecinde iyileşmeyeceğini belirledi. Teknik heyetin kararı ile futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu."

Aral Şimşir de ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sakatlığı sebebiyle milli takım kampına katılamayacağını açıklayarak, şunları kaydetti:

"Dönmek için elimden geleni yapacağım"

"Ülkemi temsil etmek benim için her zaman büyük onur ve asla hafife almadığım bir şey. Bu yüzden bu an benim için daha zor. Ancak şu an tüm odağım doğru şekilde iyileşmek ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek. En kısa sürede, tamamen hazır ve iyi halimle sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. Destekleriniz için teşekkür ederim."

Milli takımın kadrosu

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al-Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe) Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)

Ay-yıldızlılar, Romanya'yı geçmesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Milli takım, Romanya'ya yenilmesi halinde ise turnuva kuralları gereğince Slovakya–Kosova müsabakasının mağlubu ile 31 Mart'ta deplasmanda özel maç oynayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Macaristan Putin'in köstebeği çıktı! AB ülkeleri şokta meğer herşeyi...
Macaristan Putin'in köstebeği çıktı! AB ülkeleri şokta meğer herşeyi...
MHP lideri Devlet Bahçeli o ülkede rejim değişikliği istedi
MHP lideri Devlet Bahçeli o ülkede rejim değişikliği istedi
Böbrekleriniz "U" şeklinde olabilir mi? Her 400 doğumda bir at nalı böbrek görülüyor
Böbrekleriniz "U" şeklinde olabilir mi? Her 400 doğumda bir at nalı böbrek görülüyor
Beymen Club yeni mağaza konseptini Zorlu ve Akasya AVM'lerde hizmete sundu
Beymen Club yeni mağaza konseptini Zorlu ve Akasya AVM'lerde hizmete sundu
Koç Holding İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı'yla su teknolojileri girişimlerini destekliyor
Koç Holding İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı'yla su teknolojileri girişimlerini destekliyor
Tat Gıda su tüketimini yüzde 20 azalttı
Tat Gıda su tüketimini yüzde 20 azalttı
NBA'de Alperen Şengün'den inanılmaz performans! Galibiyet gelmedi
NBA'de Alperen Şengün'den inanılmaz performans! Galibiyet gelmedi
Van Hollen, Trump'ın "yalan söylediğini" savundu
Van Hollen, Trump'ın "yalan söylediğini" savundu
Liverpool maçında parmağı kopmuştu! İşte Noa Lang'ın son hali
Liverpool maçında parmağı kopmuştu! İşte Noa Lang'ın son hali
Trafikte dezenformasyona ceza geliyor
Trafikte dezenformasyona ceza geliyor
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı
Altı aracın karıştığı feci kaza! 19 kişi yaralandı
Altı aracın karıştığı feci kaza! 19 kişi yaralandı