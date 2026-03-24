MHP lideri Devlet Bahçeli o ülkede rejim değişikliği istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in yayılmacı politikalarını eleştir erek "Asıl rejim değişikliği İsrail'de yaşanmalıdır. ABD Başkanı'nın ilk gündemi bu olmalıdır. İsrail'in ABD yönetimine nüfuz etmesi, istikamet çizmesi büyük tehlikedir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Daha güçlü bir Türkiye amacımızdır. Daha kuvvetli bir devlet gayretimizdir. Başkalarının senaryoları ile oyalanacak vaktimiz yok. Devletimizin küresel güç olması için yeni imkan doğdu. Terörsüz Türkiye tarihi fırsat kapısıdır. Bölge ülkelerinin barışa kavuşması dayanışma ile sağlanacaktır. Artık Türk İslam coğrafyalarında savaşlar bitsin. Masumların katledilmesine tahammül edemiyoruz. Semalarda füze izi değil hilalin şan ve şerefi hakim olsun." ifadelerini kullandı.

"Yasal ve demokratik adımlar sırasıyla atılacak"

Etnik temelli kamplaşmanın kazananı olmadığının söyleyen Bahçeli, sürece dair açıklamalarda bulundu:

"Her şeyden önce Türkiye" demenin kazananı vardır. Komisyon raporuna istinaden yasal ve demokratik adımlar sırasıyla atılacaktır. Bu süreçte sancılı açıklamalardan kaçınmak esas olmalıdır. Terörün sonlanması ile Türk milleti ortak paydasında buluşan her insanımız kazançlı çıkacak. Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk inşallah ulaşacağız. Allah'ın izni ile Terörsüz Türkiye'yi başaracağız. Koynunda haç taşıyanlara karşı hilalin duruşudur. Haramı geçim kapısı yapanlara karşı helalin duruşudur."

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Körfez ülkelerini içine alacak bir savaş yalnız bir bölgeye sınırlı kalmayıp dalga dalga yayılacaktır. Başta İspanya Başbakanı'nın onurlu tavrından ilham almalılar. Asıl rejim değişikliği İsrail'de yaşanmalıdır. ABD Başkanı'nın ilk gündemi bu olmalıdır. İsrail'in ABD yönetimine nüfuz etmesi, istikamet çizmesi büyük tehlikedir.

ÖNCEKİ HABERLER
Böbrekleriniz "U" şeklinde olabilir mi? Her 400 doğumda bir at nalı böbrek görülüyor
Böbrekleriniz "U" şeklinde olabilir mi? Her 400 doğumda bir at nalı böbrek görülüyor
Beymen Club yeni mağaza konseptini Zorlu ve Akasya AVM'lerde hizmete sundu
Beymen Club yeni mağaza konseptini Zorlu ve Akasya AVM'lerde hizmete sundu
Koç Holding İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı'yla su teknolojileri girişimlerini destekliyor
Koç Holding İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı'yla su teknolojileri girişimlerini destekliyor
Tat Gıda su tüketimini yüzde 20 azalttı
Tat Gıda su tüketimini yüzde 20 azalttı
NBA'de Alperen Şengün'den inanılmaz performans! Galibiyet gelmedi
NBA'de Alperen Şengün'den inanılmaz performans! Galibiyet gelmedi
Van Hollen, Trump'ın "yalan söylediğini" savundu
Van Hollen, Trump'ın "yalan söylediğini" savundu
Liverpool maçında parmağı kopmuştu! İşte Noa Lang'ın son hali
Liverpool maçında parmağı kopmuştu! İşte Noa Lang'ın son hali
Trafikte dezenformasyona ceza geliyor
Trafikte dezenformasyona ceza geliyor
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı
Altı aracın karıştığı feci kaza! 19 kişi yaralandı
Altı aracın karıştığı feci kaza! 19 kişi yaralandı
Turkcell'e 1 milyar dolarlık uluslararası murabaha sendikasyonu
Turkcell'e 1 milyar dolarlık uluslararası murabaha sendikasyonu
Sürpriz iddia! Fenerbahçe'de seçim iptal oluyor
Sürpriz iddia! Fenerbahçe'de seçim iptal oluyor