MHP lideri Devlet Bahçeli o ülkede rejim değişikliği istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in yayılmacı politikalarını eleştir erek "Asıl rejim değişikliği İsrail'de yaşanmalıdır. ABD Başkanı'nın ilk gündemi bu olmalıdır. İsrail'in ABD yönetimine nüfuz etmesi, istikamet çizmesi büyük tehlikedir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Daha güçlü bir Türkiye amacımızdır. Daha kuvvetli bir devlet gayretimizdir. Başkalarının senaryoları ile oyalanacak vaktimiz yok. Devletimizin küresel güç olması için yeni imkan doğdu. Terörsüz Türkiye tarihi fırsat kapısıdır. Bölge ülkelerinin barışa kavuşması dayanışma ile sağlanacaktır. Artık Türk İslam coğrafyalarında savaşlar bitsin. Masumların katledilmesine tahammül edemiyoruz. Semalarda füze izi değil hilalin şan ve şerefi hakim olsun." ifadelerini kullandı.

"Yasal ve demokratik adımlar sırasıyla atılacak"

Etnik temelli kamplaşmanın kazananı olmadığının söyleyen Bahçeli, sürece dair açıklamalarda bulundu:

"Her şeyden önce Türkiye" demenin kazananı vardır. Komisyon raporuna istinaden yasal ve demokratik adımlar sırasıyla atılacaktır. Bu süreçte sancılı açıklamalardan kaçınmak esas olmalıdır. Terörün sonlanması ile Türk milleti ortak paydasında buluşan her insanımız kazançlı çıkacak. Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk inşallah ulaşacağız. Allah'ın izni ile Terörsüz Türkiye'yi başaracağız. Koynunda haç taşıyanlara karşı hilalin duruşudur. Haramı geçim kapısı yapanlara karşı helalin duruşudur."

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti: