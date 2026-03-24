Liverpool maçında parmağı kopmuştu! İşte Noa Lang'ın son hali

Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu Liverpool mücadelesinde parmağından ciddi şekilde sakatlanan Noa Lang, operasyon sonrası ortaya çıktı. Sağ el baş parmağında oluşan derin kesik nedeniyle ameliyat masasına yatan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından son durumuna dair bir kare paylaştı. Yaptığı paylaşımda, Lang'ın baş parmağının oldukça büyük bir sargı içinde olduğu görüldü. Hollandalı oyuncunun bu görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool mücadelesinde parmağından ciddi bir sakatlık yaşayan Noa Lang, operasyon masasına yattıktan sonra ilk kez paylaşım yaptı. Hollandalı yıldızın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, sağ el baş parmağının kalın bir sargı tabakasıyla korumaya alındığı görüldü. Sakatlığına rağmen moralinin yerinde olduğu gözlenen Lang'ın bu paylaşımı, kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

DERİN KESİK SONRASI AMELİYAT OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool karşılaşmasında sağ el baş parmağında ciddi bir kesik oluşan Hollandalı futbolcu, İngiltere'de acil olarak ameliyata alınmıştı.

PARMAĞI SARGIYA ALINDI

Lang'ın yaptığı paylaşımda sağ el baş parmağının büyük bir sargı içerisinde olduğu görüldü. Yıldız oyuncunun son hali kısa sürede gündem oldu.

İLK MAÇTA YOK, DÖNÜŞ PLANLANIYOR

Kulüp doktoru Yener İnce, oyuncunun durumunun yakından takip edildiğini belirtirken, Lang'ın Hollanda Milli Takımı'nın ilk maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. İkinci maç için ise durumunun yeniden değerlendirileceği ifade edildi. Sağlık ekibi, yıldız futbolcunun en kısa sürede sahalara dönebilmesi için özel bir antrenman programı hazırladı.

