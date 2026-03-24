Macaristan Putin'in köstebeği çıktı! AB ülkeleri şokta meğer herşeyi...

MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban ve hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) toplantılarındaki kritik bilgileri doğrudan Rusya'ya ilettiği yönündeki iddialar Avrupa'yı sarstı. AB açıklama isterken Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto da iddiaları "komplo teorisi" olarak tanımladı. Bakan hakkında AB ülkeleri ile olan toplantılarda olanları dakika dakika Rusya'ya aktardığı iddiası var.

Abone ol

Amerikan gazetesi Washington Post'un cumartesi günü yayımladığı bir haber bu iddiaların fitilini ateşledi. Habere göre Macaristan, Ukrayna savaşı boyunca Rusya ile yakın temaslarını sürdürdü. En dikkat çeken iddia ise Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun AB üyesi ülkelerle yapılan toplantılardaki araları, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u toplantılar konusunda "dakika dakika" bilgilendirerek geçirmesi oldu.

MACARİSTAN PUTİN'İN MÜTTEFİĞİ GİBİ...

Politico'nun görüştüğü beş Avrupalı diplomat ise bu haberlere şaşırmadığını belirtti. Bir diplomatın "Macaristan uzun süredir AB içinde Putin'in müttefiki olarak hareket ediyor ve Avrupa güvenliğini sabote etmeyi sürdürüyor" dediği aktarıldı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda "Orban'ın ekibinin Moskova'yı AB Konseyi toplantıları hakkında en ince ayrıntısına kadar bilgilendirdiği haberi kimseyi şaşırtmamalı. Uzun zamandır şüphelerimiz vardı. Bu yüzden ben de toplantılarda yalnızca zorunlu olduğunda gerektiği kadar söz alıyorum" diye yazdı.

AB: HÜKÜMETTEN YANIT BEKLİYORUZ

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, üye devletler arasındaki ve üye devletlerle kurum arasındaki güven ilişkisinin AB'nin işleyişi açısından temel öneme sahip olduğunu ifade etti. Hipper, "Bu nedenle Macar hükümetinden gerekli açıklamaları yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.

ORBAN HÜKÜMETİ: YALAN HABER

Macar hükümeti iddiaları kesin bir dille reddetti. Avrupa İşleri Bakanı Janos Boka, söz konusu haberleri "12 Nisan'daki seçim kampanyasına yönelik yalan haber" olarak niteledi.

Dışişleri Bakanı Szijjarto da iddiaları "komplo teorisi" olarak tanımladı.