Turkcell'e 1 milyar dolarlık uluslararası murabaha sendikasyonu

Turkcell, 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri yatırımlarında kullanılmak üzere 14 bankanın katılımıyla 1 milyar dolarlık murabaha sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 1 Nisan itibarıyla 5G'ye geçiş öncesi Turkcell, dijital geleceği destekleyecek stratejik bir finansman adımı attı.

Başta Körfez merkezli olmak üzere üst düzey uluslararası bankaların ilgisiyle sonuçlanan 1 milyar dolarlık murabaha sendikasyon kredisi, şirketin 5G başta olmak üzere yeni nesil bağlantı teknolojileri, dijital altyapı ve iletişim çözümlerine yönelik yatırımlarda kullanılacak.

Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin tedarik zincirini baskıladığı ve Körfez bölgesinde finansmana erişimin zorlaştığı bir süreçte tamamlanan anlaşma, Turkcell'in uluslararası finans piyasalarındaki kredi profilini ve stratejik borçlanma kabiliyetini ortaya koydu.

Başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanan işleme uluslararası piyasalardan hedeflenenin 2,4 katı talep geldi. Yatırımcı ilgisiyle 1 milyar dolara yükseltilen kredi, bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en büyük kurumsal murabaha sendikasyonu oldu.

Faizsiz finansman ilkelerine dayalı murabaha sendikasyonu, şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini desteklerken, yatırım kapasitesini de güçlendirdi. İşlem, yıllık SOFR + yüzde 1,95 kar payı ve komisyonlar dahil yıllık toplam SOFR + yüzde 2,14 maliyet oranıyla fiyatlandı. Nihai vadesi 7 yıl olarak belirlenen kredi, piyasa standardı kabul edilen 5 yıl vadenin üzerine çıktı. Kredinin ilk iki yılı, anapara geri ödemesiz olarak yapılandırıldı.

HSBC'nin lider banka olarak görev aldığı konsorsiyumda, Kuwait Finance House, BNP Paribas, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Gulf Bank, ICBC ve QNB 'Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyiciler' olarak yer aldı.

'Bir köprü görevi üstleniyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Grup Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Kamil Kalyon, geleceğin teknolojilerini inşa ederken, finans birimi olarak vizyonlarını güçlü finansal temellerle destekleyen bir köprü görevi üstlendiklerini aktardı.

Dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarının yarının dünyasını şekillendirebilmesinin, sağlam bir bilanço yapısı ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarıyla mümkün olabileceğini vurgulayan Kalyon, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Bu doğrultuda attığımız adımlar, hem bugünün hedeflerini hem de geleceğin potansiyelini sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmeyi amaçlıyor. Günümüz makroekonomik ve jeopolitik koşulları dikkate alındığında, bu sendikasyon kredisine hedeflenen tutarın 2,4 katı fazla talep gelmesi, Turkcell'in finansal gücünün, sağlam bilanço yapısının ve yatırım stratejisinin uluslararası yatırımcılar tarafından güçlü şekilde desteklendiğini gösteriyor. Piyasa standartlarının üzerinde 7 yıl vade ve oldukça uygun maliyet koşulları ile sağlanan bu kaynak, 5G ve dijital altyapı yatırımlarımıza önemli bir ivme kazandırırken, finansman yapımızın çeşitlendirilmesine ve uzun vadeli büyüme hedeflerimizin desteklenmesine katkı sağlayacak.'

