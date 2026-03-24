Garanti BBVA'ya Euromoney'den ödül

Garanti BBVA, finans yayını Euromoney tarafından düzenlenen Euromoney Özel Bankacılık Ödülleri 2026 kapsamında, 'Özel Bankacılık Alanında Türkiye'nin En İyi Uluslararası Bankası' ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, özel bankacılık ve varlık yönetimi sektörünün ödül programlarından biri olan Euromoney Özel Bankacılık Ödülleri, kurumların müşteri deneyimi, stratejik uygulama başarısı, ürün ve hizmet kalitesi ile inovasyon kapasitesini kapsamlı bir değerlendirme süreciyle ele alarak sektörün en iyi kurumlarını belirliyor.

Garanti BBVA da özel bankacılık alanında geliştirdiği müşteri odaklı hizmet modeli, dijital yetkinlikleri ve kişiselleştirilmiş danışmanlık yaklaşımıyla ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, tüm iş modellerini 'Radikal Müşteri Perspektifi' yaklaşımıyla şekillendirdiklerini belirtti.

Kezik, müşterilerini yalnızca varlık büyüklüğüyle değil, finansal hedefleri, yatırım yaklaşımı ve yaşam tercihleriyle anlamaya odaklandıklarını anlattı.

Özel bankacılıkta fark yaratan unsurun, müşteriyi gerçekten anlayan kişiselleştirilmiş bir bankacılık yaklaşımı olduğunu aktaran Kezik, kendilerinin de buradan yola çıkarak tüm bu unsurları bütüncül biçimde ele alan çok boyutlu bir hizmet modeli oluşturduklarını vurguladı.

Küresel yatırım gücü ve dijital erişimle özel bankacılıkta büyüme hedefi

Kezik, BBVA Grubu'nun küresel yatırım uzmanlığı, dijital kanalların sağladığı erişim, konusunda uzman ve deneyimli portföy yöneticileri sayesinde müşterilerine güçlü yatırım çözümleri ve ayrıcalıklı bankacılık deneyimi sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

'Müşterilerimizle kurduğumuz uzun vadeli güven ilişkisinin ve empatiye dayalı bu özel bankacılık yaklaşımının Euromoney gibi itibarlı bir platformda uluslararası ölçekte takdir edilmesinden büyük mutluluk duyduk. Önümüzdeki dönemde özel bankacılık segmentinde daha geniş bir ürün ve danışmanlık yelpazesi sunmayı hedefliyoruz. Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımız doğrultusunda müşteri deneyimini sürekli geliştiren ve kişiselleştiren değer önerileri oluşturmaya devam edeceğiz.'