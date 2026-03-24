Celal Şengör dostu İlber Ortaylı'nın mezarını ziyaret etti: "Nur içinde yat sevgili dostumuz"
Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü tarihçinin vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Gazeteci Fatih Altaylı ve Celal Şengör, tarihçiyi anmak için İlber Ortaylı'nın kabri başında bir araya geldi. Sanal medya paylaşımında, 'İlber Ortaylı'yı anmak için kabri başında buluştuk' diyen Altaylı, dostluklarını ve saygılarını ifade etti.
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Galatasaray Üniversitesindeki törenin ardından Fatih Camisi haziresinde toprağa verilmişti.
Tüm Türkiye ona hüzünle veda etti. Fatih Altaylı ve Celal Şengör, dostları İlber Ortaylı'nın mezarını ziyaret etti.
Tarihçi İlber Ortaylı’nın yakın dostu Celal Şengör Ortaylı’ya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Çok üzgün olduğunu söyleyen Şengör, Ortaylı’nın ülkenin en büyük entelektülelini kaybettiğini ifade etmişti. Şengör yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
“İlber Türkiye’nin en büyük entelektüllerinden biriydi. Bana sorarsanız en büyük entelektüeliydi. Onun kaybı milletimiz için büyük bir kayıptır. Öldüğünü duyduğum zaman Türkiye’nin entelektüel kapasitesinin önemli bir kısmının kaybolduğunu hissettim."