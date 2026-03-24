Milli Savunma Bakanı Güler İngiltere'ye gidiyor

Ziyaret kapsamında her iki bakan tarafından ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konuları değerlendirilecek.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in davetlisi olarak bugün İngiltere'yi ziyaret edecek.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bugün resmi ziyaret kapsamında Birleşik Krallık'a gidiyor.

Ziyaret kapsamında ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularının değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca Eurofighter Typhonn savaş uçağı tedariki konusu da masada yer alacak.

Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey’in resmi davetlisi olarak bugün İngiltere’yi ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında her iki bakan tarafından ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konuları değerlendirilecek.

 Ayrıca birkaç yıldır Türkiye ve Birleşik Krallık arasında devam eden ve geçen yıl ekim ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Keir Starmer arasında ilk imzaların atıldığı Eurofighter Typhonn savaş uçağı tedariki konusu da gündemde olacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu kapsamda Eurofighter Typhonn savaş uçağının üretim tesislerini de ziyaret edecek.”

