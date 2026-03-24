Kubilay Kaan Kundakçı'yı vuran Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesine bakın refleks olmuş
Kamuoyunda geniş yankı uyandıran saldırının ardından gözaltına alınan kilit isim Alaattin Kadayıfçıoğlu, polise verdiği ifadede dehşet anlarını ayrıntılarıyla paylaştı. İşte cinayet dosyasındaki o kritik ifadenin detayları...
Türkiye’nin konuştuğu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni bir perde açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı Alaattin Kadayıfçıoğlu, emniyette verdiği ayrıntılı ifadede olay gününün tüm kronolojisini paylaştı. Silahların patladığı o karanlık ana dair kilit detaylar ve Kadayıfçıoğlu’nun savunmasına dair tüm satır başları...
Gazeteci Mustafa Kadir Mercan, ifadeleri paylaştı:
“ALEYNA, BUNLAR ESKİ SEVGİLİMİN ARKADAŞLARI DEDİ”
İfadesine göre araç içindeki kişileri ilk fark eden Aleyna oldu. Kadayıfçıoğlu, Aleyna’nın kendisine araçta bulunan kişilerin daha önce ayrıldığı eski sevgilisiyle bağlantılı olabileceğini söylediğini, bu nedenle araçtan inerek konuşmak istediğini anlattı.
“ARACIN CAMINA VURDUM, KAPIYI SERT ŞEKİLDE AÇIP BENİ İTTİ”
Kadayıfçıoğlu, park halindeki araca yaklaşıp camı tıklattığını, içerideki kişinin kapıyı sert şekilde açarak kendisini ittiğini öne sürdü. Arbede sırasında kapının üzerine vurduğunu, ardından içeride oturan kişinin torpido kısmından metal parlak bir cisim aldığını görünce bunun silah ya da bıçak olabileceğini düşündüğünü söyledi.
“REFLEKSLE ELİMDEKİ SİLAH DOĞRULTULDU, SİLAH PATLADI”
Şüpheli, sol elinde taşıma ruhsatlı Glock marka tabanca bulunduğunu, kendisine hamle yapılınca refleksle elini kaldırdığını, bu sırada boğuşma yaşandığını ve silahın aniden ateş aldığını belirtti. “Ben kesinlikle bilinçli şekilde ateş etmedim. Silah patlayınca şoka girdim” dedi.
“KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI’YI TANIMIYORUM”
Kadayıfçıoğlu, olayda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı’yı daha önce hiç tanımadığını, aralarında herhangi bir husumet ya da alacak verecek meselesi bulunmadığını ifade etti. Vahap Canbay ismini de yalnızca sosyal medyadan duyduğunu söyledi.
ALEYNA TUTUŞ İLE İLİŞKİSİNİ ANLATTI
İfadesinde Aleyna Tutuş ile yaklaşık 2-3 ay önce tanıştığını belirten Kadayıfçıoğlu, bir süre görüşmeye başladıklarını, olaydan bir gece önce Aleyna’nın kendi evinde misafir kaldığını söyledi. Sabah saatlerinde kendi BMW aracını Aleyna’ya verdiğini, akşam ise eşyalarını ve köpeğini almak için birlikte stüdyoya gittiklerini anlattı.
“OLAYDAN SONRA PANİK HALİNDE ORADAN AYRILDIM”
Silahın patlamasının ardından olay yerinden Vito marka araçla ayrıldığını söyleyen Kadayıfçıoğlu, kendi Mercedes aracını Hüseyin Can Avcı’nın kullandığını, olayın şokuyla babasına ulaşmaya çalıştığını ancak babasının İngiltere’de olması nedeniyle ulaşamadığını belirtti. Daha sonra amcasının oğlu Metin Kadayıfçıoğlu’nun yanına gittiğini ifade etti.