Erken seçim var mı? Selvi, AK Parti içinden kulisleri paylaştı

Konuştuğu AK Partili isimlerin "Erken seçim diye bir gündemimiz yok" dediğini aktaran Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Bakanlar ve parti yöneticileri Erdoğan’a sorma ihtiyacı hissetmemişler, Cumhurbaşkanı’nın ağzından 'erken seçim' diye bir kelime çıkmamış" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Abdulkadir Selvi, 'Erken seçime gidilecek mi?' başlığıyla yayımlanan yazısında muhalefetin olası bir erken seçime ilişkin bakış açısını "İYİ Parti farklı düşünüyor ama CHP’nin bir kanadında iktidarın erken seçime gideceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor" sözleriyle paylaştı.

Selvi, "Koronavirüsle mücadele sürecinde puan toplayan Erdoğan’ın bunu siyasi kazanıma dönüştürmek için erken seçim kararı alacağını savunuyorlar. İYİ Parti o görüşte değil. Erken seçim olmayacağını ve Erdoğan’ın süresini tamamlayacağını düşünüyorlar" diye yazdı.

"Tek kelime ile yanıt vereyim, yok"

Selvi, yazısına şöyle devam etti: Kılıçdaroğlu da erken seçimi olası görmüyor. Ama CHP’ye yakın medya ve partinin ileri gelenlerinin bir kısmı bu yıl erken seçime gidileceği konusunda iddialılar. Erken seçime gidilecekse bu kararı iktidarın alması gerekiyor. Peki AK Parti’de o yönde bir çalışma var mı? Tek kelime ile yanıt vereyim, yok.

AK Parti’de kimle konuşsam erken seçim diye bir gündemimiz yok diyorlar.

"Normalleşme süreci ve ekonomi konuşuluyormuş"

Ama yine de şeytanın avukatlığını yapıp sormaya devam ediyorum. Bakanlar Kurulu’nda ve MYK toplantısında erken seçim konuşuldu mu? Hayır, yok. Ne Bakanlar Kurulu’nda ne MYK’da gündem dahi olmamış. Bakanlar ve parti yöneticileri Erdoğan’a sorma ihtiyacı hissetmemişler, Cumhurbaşkanı’nın ağzından erken seçim diye bir kelime çıkmamış. Koronavirüs sonrası normalleşme süreci ve ekonomi konuşuluyormuş.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...