Cenk Tosun: Çocukluk hayalimdi

TÜRKİYE'yi Avrupa'da temsil eden Cenk Tosun TRT Spor'a konuştu. Beşiktaş'ın yuvası olduğunu belirten tecrübeli golcü, Premier Lig'in çocukluk hayali olduğunu söyledi.

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Cenk Tosun, eski takımı Beşiktaş ilgili bir soruya "İleride neden istemeyeyim Beşiktaş’ı? Beşiktaş benim yuvamdır, evimdir. Burada insanımı gururlandırdıktan sonra yuvama dönmek isterim" yanıtını verdi.

Sakatlığıyla ilgili açıklama yapan milli forvet "Bisiklet çevirmeye başladım, havuzda çalışıyorum, kuvvetantrenmanlarına başladım. Şimdilik sakatlık süreci pozitif geçiyor. 7-9 ay arasında sahalara döneceğim. Çok fazla

acele etmeyeceğim" dedi.

"Çocukluk hayalimdi"

Premier League'in çocukluk hayali olduğunu vurgulayan Cenk Tosun "Keşke dediğim hiçbir bölüm yok. Çocukluk hayalimdi. Hem benim hem de babamın hayaliydi. Televizyonda maç izlerken bile çabuk futbol oynandığı için her zaman kendimi burada hayal ettim. İsmimden söz ettirdim, herkes beni tanıyor ama daha fazla gol atmam lazım. Premier League benim için çok büyük şeyler ifade ediyor" diye konuştu.

2021'e ertelenen Avrupa Şampiyonası'nda yer almayı çok istediği belirten Cenk Tosun "Öncelikle çok kötü bir durumdan geçiyoruz. Kimsenin hasta olmasını istemem. Benim o turnuvada çok emeğim var. Sakat olarak oynadığımı hatırlıyorum. 5 golle takımıma çok destek olduğumu düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda oynamak ve ülkeme destek olmak için başka bir takıma gittim. Birkaç ay sonra öyle bir haber gelince, o gün çok sevinmiştim. Oynayabilecek miyim o da bir soru işareti ama büyük bir şansım var turnuvada oynamak için" dedi.