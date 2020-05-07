Fenerbahçe'den Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk bombası

Fenerbahçe, Göztepe'nin başarılı isimleri Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk'ü transfer etmek için İzmir ekibinin kapısını çaldı.

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Teknik direktörlük görevi için Nenad Bjelica ile anlaşan Fenerbahçe, Göztepe’nin ön liberosu Alpaslan Öztürk’ü almak için hareket geçti.

Hürriyet'in haberine göre; yönetim, Göztepe ile 1 yıllık daha sözleşmesi olsa da, gelecek sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu’nun çok beğendiği 26 yaşındaki oyuncu için İzmir ekibinin kapısını çaldı. Stiliyle eski F.Bahçeli Lugano’ya benzetilen Alpaslan için Göztepe 3 milyon TL talep etti.

Emre'den dolayı Fenerbahçe'yi istiyor

Asıl mevkii ön libero olmasına rağmen, Gassama sakatlanınca sağ bek, Wallace Reis sakatlanınca stopere çekilen ve 1.5 sezondur stoperde kusursuz oynayan Alpaslan, joker niteliğinde biri. İsabetli pasları, faulsüz oynaması, iyi bir kesici olması, kafa toplarındaki hakimiyeti ve sürpriz golleriyle dikkat çeken Alpaslan’ın ismi ara transferde de gündeme gelmişti. Genç oyuncu için Başakşehir, Trabzon ve G.Saray’ın devrede olduğu ancak Göztepeli ismin Emre Belözoğlu faktörü nedeniyle F.Bahçe’yi istediği belirtildi.

Halil için 3 milyon euro

Göztepe'de bu yıl dikkatleri üzerine çeken Halil Akbunar için de F.Bahçe’nin teklif götüreceği öne sürüldü. Sağ kanatta Deniz Türüç ve Nabil Dirar’la rekabet etmesi beklenen genç yıldız, sürati ve seri stiliyle dikkat çekiyor. 2012’de Göztepe’de profesyonel olan ve sarı kırmızılı taraftarının sevgilisi durumundaki Halil, sağ ve sol ayağını kullanabiliyor. Bu nedenle sol kanatta da oynama yeteneğine sahip oyuncu için de Göztepe’nin 3 milyon lira istediği öğrenildi.