HABER /  DÜNYA
ADV Her şartta ayakta kal!
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Darbeci Hafter milislerine mühimmat taşıyan kargo uçağı vuruldu

LİBYA Ordusu hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e silah ve mühimmat taşıyan kargo uçağını havaalanına inişinden sonra vurdu.

Abone ol

Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerine mühimmat taşıyan Antonov tipi kargo uçağın, 5 Mayıs’ta Terhune Havaalanı’na iniş yaptıktan sonra hava unsurları tarafından vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, uçağın vurulduktan sonra içindeki silah ve mühimmatın infilak etmesinin, Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari’nin uçakta tıbbi malzeme bulunduğu iddiasının doğru olmadığını gösterdiği kaydedildi.

Öfke Volkanı Basın Merkezi ayrıca, bugün Suriye’nin Şam Havaalanı’ndan kalkan Suriye hava yolu şirketi Cham Wings Airlines’e ait Airbus 320 tipi yolcu uçağının, Libya hava sahasına girdikten sonra radardan kaybolduğunu duyurdu.

Hava uzmanları, Ürdünlü askeri uzmanlar ve paralı askerleri taşıdığı belirtilen söz konusu uçağın indikten sonra diğer uçak gibi hedef olmamak için takip sisteminden çıkmış olduğu değerlendirmesinde bulundu

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dün elimizde kanıt var demişti! Maduro gizli anlaşmayı belgeleriyle ifşa etti
MetroPOLL'un son anketinde sürpriz sonuç! Meral Akşener Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
Bakan Koca açıkladı: Koronavirüste mücadelede ilk dönemi tamamladık
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 30 bini geçti
Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı
Rus milyarder iş adamı Bosov intihar etti
ÖNCEKİ HABERLER
Boris Johnson rotasını çizdi! Bazı kararlar yürürlüğe girecek
BDDK'dan manipülasyon yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Türk lirasına Londra merkezli saldırılar sürüyor
Hasan Kartal: Şampiyon olan şansa olur
19 Mayıs ne zaman sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?
Yorumlar 2 yorum