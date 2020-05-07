MetroPOLL'un son anketinde sürpriz sonuç! Meral Akşener Erdoğan'ın ardından ikinci oldu

Kamuoyu araştırma şirketi MetroPOLL'ün Nisan ayı anketinde Meral Akşener ile ilgili sonuç şaşırttı. Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,1 alırken, Meral Akşener ise yüzde 40,8 oy aldı. Konuyla ilgili konuşan şirketin sahibi Özer Sencar, "Akşener'in popülaritesi Kasım 2019'da 4.cü sıradaydı. Nisan 2020 de ise Erdoğan'dan sonra ikinci sıraya yükseldi" dedi.

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MetroPOLL Nisan ayı araştırmasında Meral Akşener sürprizi yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in popülaritesi Nisan 2020'de Erdoğan'dan sonra ikinci sıraya yükseldi. Akşener'in popülaritesi Kasım 2019'da 4.cü sıradaydı.

"MetroPOLL Araştırma'nın 16 -21 Nisan tarihleri arasında 26 ilde 1288 kişiyle yaptığı son ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in beğeni düzeyi soruldu.

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı Nisan ayı araştırmasına göre Meral Akşener'in en beğenilen ikinci parti lideri olduğunu belirtti. Akşener'in popülaritesinin Kasım 2019'dan beri arttığına dikkat çeken Sencer, bunu dikkate değer bir durum olarak niteledi.

Akşener 2. sıraya yerleşti

MetroPOLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Nisan 2020 raporunu açıkladı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Özer Sencar Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in zaman içindeki beğeni düzeylerinin karşılaştırıldığı bir çalışmayı paylaştı. Nisan ayında yapılan çalışmaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ankette yüzde 52,1 alırken, Meral Akşener yüzde 40,8 oy aldı.

Akşener Kasım 2019'da 4. sıradaydı

Sencar "Meral Akşener'in popülaritesi Kasım 2019'dan bu yana belirgin şekilde artmış. Parti liderleri arasında popülaritesi en yüksek ikinci olmuş. Dikkate değer bir durum. Meral Akşener'in popülaritesi Kasım 2019'da Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den sonra 4.cü sıradaydı." ifadelerini kullandı.