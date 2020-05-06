İngiltere'de koronavirüs ölümleri 30 bini geçti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 30 bin 76'ya yükseldi. Ülke, ölüm sayısında Avrupa'da birinci sırada yer alıyor.

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İngiltere Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick'in günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre; ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı sayısı 649 artarak 3 bin 76 oldu.

Vaka sayısı da 6 bin 111 artışla 201 bin 101'e çıkarken, gün içinde toplam 69 bin 463 test yapıldı.

Günlük test sayısı böylece 4 gün art arda 100 bin olan hedefin altında kalırken, bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 1 milyon 448 bin 10'a yükseldi.

"Karşılaştıma yapmak zor"

Jenrick, İngiltere'nin toplam can kaybında sağlık sistemi çöken İtalya'yı geçerek Avrupa'da nasıl ilk sıraya yükseldiği ile ilgili bir soru üzerine, kesinlik sunacak bir uluslararası karşılaştırma yapmanın şu aşamada zor olacağını ifade etti.

Zaman içinde toplam ölüm sayısının belli olmasıyla bir sonuca varılabileceğini kaydeden Jenrick, "Ancak bugün tam bir hesaplama yapmak zor. Elbette yapabileceklerimize ilişkin dersleri öğrenmek isteriz. Şu aşamada hala virüsle mücadele ediyoruz" dedi.