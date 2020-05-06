Elazığ'da ağıla giren kurtlar 120 koyunu telef etti

Elazığ'ın merkeze bağlı Esenkent köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Halil Karadoğan'a ait hayvan ağılına giren kurtlar, 120 koyunu telef etti.

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ELAZIĞ'da ağıla giren kurtlar, 120 koyunu telef etti. Merkeze bağlı Esenkent köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Halil Karadoğan'a ait ağıla kurt sürüsü girdi.

Kurtların saldırısı sonucu ağılda bulunan 230 küçükbaş hayvandan 120'si telef oldu, bazıları ise yaralandı.

Karadoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçimini hayvancılıkla sağladığını, büyük zorluklarla yetiştirdiği koyunları kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Hayvanlarının yarıdan fazlasının telef olduğunu aktaran Karadoğan, şunları söyledi:

"Hayvanları kışın beslemek için banka kredisiyle saman, arpa ve yem almıştık. Satacağımız hayvanların parasıyla hem borcumuzu ödeyecektik hem de geçimimizi sağlayacaktık." diyen Karadoğan, mağduriyet yaşadıklarını aktardı.

Köy muhtarı Ercan Aybar ise Karadoğan'ın olaydan üzüntü duyduklarını belirtti.

Aybar, ailenin geçim kaynağı olan hayvanları kaybettikleri için maddi sıkıntı yaşadığını dile getirdi.