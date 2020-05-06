ABD'de koronavirüs araştırmaları yapan profesör evinde öldürüldü

ABD'nin Pittsburgh Üniversitesinde koronavirüs araştırması yapan bir akademisyen evinde ölü bulundu. Kovid-19'la ilgili çok önemli bir araştırmayı yürüttüğü belirtilen Bing Liu'nun baş ve boyun kısmında kurşun izine rastlandı.

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ABD'de Pittsburgh Üniversitesi'nin açıklamasına göre, Covid-19'u araştıran ve 'çok önemli bulgular' elde eden profesör Bing Liu, hafta sonu evinde vurularak öldürüldü. Ross Polis Departmanına göre 37 yaşındaki Bing Liu, Cumartesi günü beldesinde baş, boyun, gövde bölgelerinde silah yaralarıyla ölü bulundu.

Bir kişinin daha cesedi bulundu

Liu'nun evinin yakınında ise arabada bir kişinin daha cesedi bulundu. Müfettişler, ölü bulunan kimliği belirsiz ikinci bir adamın arabasına dönmeden önce Liu'yu evinde vurarak öldürdüğünü ardından da intihar ettiğini düşündüklerini söyledi.



Çok önemli bulgular elde etmek üzereydi

Liu'nun görev yaptığı Pittsburgh Üniversitesi ise 'verimli bir araştırmacı olan Bing Liu'nun trajik ölümüyle derinden üzüldüğünü' ifade eden bir bildiri yayınladı.Liu'nun üniversiteden meslektaşları ise "Bing, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun altında yatan hücresel mekanizmaları ve komplikasyonların temelini anlamaya yönelik çok önemli bulgular elde etmek üzere" olduğunu belirtti.