İGDAŞ'ın kabarık faturalarıyla ilgili EPDK'dan yeni açıklama: Fatura bedeli iade edilecek

İDGAŞ'ın kabarık faturalarıyla ilgili soruşturma başlattıklarını açıklayan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, tahsil edilen faturaların aboneye iade edileceğini aksi taktirde İGDAŞ'a ceza uygulanacağını söyledi.

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EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CNN Türk'te Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı. EPDK Başkanı Yılmaz katıldığı canlı yayında, "Geçen hafta yoğun bir şikayet almaya başladık. Faturaların yüzde 50'yi geçen oranlarda kabarık faturaların olduğu yönünde bize vatandaşlardan yoğun şikayet geldi. Biz buna kayıtsız kalamazdık" açıklamasında bulundu ve yapılacakları anlattı. EPDK Başkanı'nın açıklamalarından notlar;

"Geçen hafta yoğun bir şikayet almaya başladık. Faturaların yüzde 50'yi geçen oranlarda kabarık faturaların olduğu yönünde bize vatandaşlardan yoğun şikayet geldi. Biz buna kayıtsız kalamazdık. Biz bu faturaları inceleyince hakikaten bir takım bulgular bulduk. Bunlar şunlardı; ortalama 30 gün içinde okunması gereken fatura okunmamış. 50'nci 45'inci günde okunan faturalar var. Vatandaşımız bütçesini 30 güne ayarlamışken bakıyor ki yüzde 50 daha fazla var.

İnceleyince şoka uğradık

Vatandaşların bu konudaki güveninin suistimali söz konusu. Ben 18 senedir bu sektörün içindeyim. İlk kez böyle bir şey oluyor. Bizim burada çok katı, sıkı kurallarımız var. Ve dağıtım şirketlerimiz bunu uygularlar. İGDAŞ, Türkiye'de en çok abone sahibi olan şirketimiz. Sektörün öncülerinden. Biz İGDAŞ'tan böyle bir uygulama beklemiyorduk. Dolayısıyla bu incelemeleri yaptığımızda hakikaten şoka uğradık, şaşırdık. Çünkü böyle tüketiciye 30 günde kesmen gereken faturayı 45'inci günde tahakkuk ettirdiğinde insanların bütçesini sarsmış olacağız. Orada çalışan personelin maaşı bile o faturanın içindedir. Ortalama 30 günde okunacak şekilde, o personelin çalışması ona göre ayarlanır. Ama bu yapılmamış.

Okunmamış sayaçlar için eski yılın ortalaması dikkate alınacaktı

Bu süreç başlamadan önce hemen şu kararı aldık. Eğer ola ki pandemi döneminde okuma sıkıntısı yaşayabiliriz. Neticede virüsle mücadele ciddi biri iştir. Burada şunu yapacağız. 25 ve 30'uncu gün okuyamıyorsak; 2018'de aynı meskende yapılan tüketimin ortalamasını alarak kimse mağdur olmadan tahakkuk edeceğiz.

Bunları tahsil ettilerse, bunları aboneye iade edecekler

Ya gelecek ay mahsup edecekler aksi takdirde de biz bunun takipçisi olacağız ve bunu kendi kararımızla iade ettirip; o zaman cezaya da muhatap olurlar. Şimdi soruşturma başlattık. Biz bütün şirketin kayıtlarını isteyeceğiz. Siz kaç tane abonemize; çünkü 6 milyon abone var. Sen 6 milyon abonenin hepsine bunu yaptıysan korkunç bir finans yüküyle karşı karşıya kalacak tüketicilerimiz.