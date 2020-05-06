Çaycuma ve Van'dan şoke eden haberler! Muhtar görevden alındı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde İstanbul'dan cenazeye katılan bir kişi, 6 kişiye korona virüs bulaştırdı. Van İpekyolu ilçesinde ise taziye çadırı kurulan mahallede 15 kişide virüs tespit edildi, taziyeye izin veren muhtar görevden alındı.

Abone ol

Olay Çaycuma ilçesine bağlı Ramazanoğlu köyü Bodurlar Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul'dan cenazeye katılan bir kişi virüsü 6 kişiye bulaştırdı. Cenazeye katılan kişilerden 6'sı rahatsızlanınca olay sağlık ekiplerine bildirildi. Hastalanan 6 kişiden 3'ünün Bartın'da yaşadığı öğrenildi.

Bunun üzerine Zonguldak ve Bartın Valilikleri ortaklaşa tedbir çalışması başlattı. Sağlık ekiplerinin köye gelerek filyasyon çalışması başlatması üzerine köy sakinlerinin evden çıkmaması istendi. Öte yandan hastaneye kaldırılan 6 kişinin tedavileri ve köydeki sıkı tedbirler sürüyor.

Taziye çadırı kurdular korona oldular

Van’ın İpekyolu ilçesinde taziye düzenlenen ve muhtarı görevden alınan mahalledeki korona virüs vaka sayısı 15 oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi’nde 6 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonrası mahallede karantina uygulaması başlatıldığı belirtilerek, “Muhtar Mehmet Nuri Yönten de mahallede taziye kurulmasına izin verdiği için açılan soruşturma kapsamında İpekyolu Kaymakamlığı tarafından görevden alınmıştı. Korona virüs vakalarının tespit edilmesinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası, Ortanca Mahallesi’nde 9 kişinin daha korona virüs testi pozitif çıktı. Bununla birlikte Ortanca Mahallesi’nde vaka sayısı 15’e yükseldi” denildi.

Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi ile mahalleye bağlı Belliyurt mezrasında karantinanın bugün itibariyle sonlandırıldığı kaydedilen açıklamada, “Van’da şu anda 9 mahalle, 1 mezra, 5 sokak, 2 apartman (8 hane) karantina altında. Pandemi süresince toplam 38 bin vatandaşımız karantina altına alınmıştır. Karantinası tamamlananların dışında şu anda tedbir amaçlı 9 bin vatandaşımızın karantinası devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Muhtar görevden alındı

Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen taziye kuran vatandaşlar ve buna izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten, ‘görevi ihmalden’ İpekyolu Kaymakamlığı tarafından görevden alınırken hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.