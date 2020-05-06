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Akbank'tan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi! Ramazan Bayramı'na özel

Akbank, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli kredi kampanyası başlattı.

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Akbank, yüzde 0,99'dan başlayan faizlerle " Ramazan Bayramı'na Özel İhtiyaç Kredisi" kampanyası başlattı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Akbank'tan ihtiyaç kredisi kullanacak Akbank müşterileri, kredilerinin ilk taksitlerini de 3 aya kadar erteleyebilecek.

"Bayramın buruk geçmemesi için hazırız"

Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Olağanüstü günlerden geçtiğimiz bu dönemde her türlü kolaylığı müşterilerimize sunmak birinci vazifemiz. Müşterilerimiz sevdiklerinin fiziken yanında olamasa da biz Akbank olarak bu bayramın buruk geçmemesi için elimizden geleni yapmaya hazırız ve bu amaçla her zaman olduğu gibi bu dönemde de müşterilerimizin yanındayız.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaları için yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranlarıyla ve bütçelerine uygun farklı ödeme seçenekleri ile kredi kullanma imkanı sunuyoruz.

Kredi kullanmak isteyen müşterilerimiz 7/24 Akbank Mobil aracılığıyla kredi başvurularını yapabilir ya da dilerlerse 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi'mizi arayabilir veya kendilerine en yakın Akbank şubesi ile kolayca iletişime geçebilirler.

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